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    «Славия» одержит уверенную победу?

    «Славия» Прага — «Сент-Джозефс». Прогноз (к. 2.09), ставки на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Фрагмент матча
    Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между пражской «Славией» и «Сент-Джозефс» состоится 28 июля в 20:00 по мск. В прошлый раз чешский коллектив выиграл 4:0. «Славия» Прага — «Сент-Джозефс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 20:00 Сент-Джозефс Сент-Джозефс
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Славия»

    Хозяева стали второй командой чемпионата Чехии в прошлом сезоне, тем самым получив путевку в Лигу конференций, где пока что сыграли одни поединок. Он же стал первым в этом игровом году.

    До старта сезона команда провела три товарищеских поединка, в том числе с «Олимпиакосом», добыв ничью 1:1. Также хозяева победили «Пукаш Академи» 1:0 и разгромили «Рапид» Бухарест 7:1.

    24 июля «Славия» потерпела неудачу в товарищеской игре с клубом «Лишень». Уступив 2:4, она впервые с начала предсезонки ощутила вкус поражения.

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    В прошлом сезоне «лоскутные» дошли до четвертьфинала плей-офф Лиги конференций, где проиграли «Фейеноорду». За 6 домашних матчей в турнире «Славия» одержала 4 победы и лишь в одном случае потерпела фиаско.

    «Сент-Джозефс»

    Коллектив проводит второй раунд в этом турнире. В предыдущем он противостоял клубу «Ларн» из Северной Ирландии. Исход встреч решил один мяч, забитый в конце второго поединка.

    Таким образом, поражение от «Славии» стало первым в новом сезоне. При этом победа над «Ларном» также оказалась первой за четыре последних поединка.

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    • «Сент-Джозефс» в отличие от соперника не является частым гостем еврокубковых плей-офф. В прошлом сезоне команда начала и закончила квалификацию в первом отборочном раунде.

    Положительный момент, что клуб имеет 3 победы подряд в рамках выездной серии.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров говорят в пользу хозяев, тогда как гостям не дают никаких шансов. 1.02 выставили на победу «Славии» и 60.00 — на победу «Сент-Джозефс».

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    Первый матч в противостоянии показал, что скромного клубу из чемпионата Гибралтара делать здесь нечего. Он выполнил свою норму и вряд ли сможет переиграть такого сложного соперника, особенно после 0:4.

    Хозяева будут играть на своем поле, где должны выступить увереннее, прибавив в скоростях. Все-таки это вторая игра сезона и нужно набирать форму. «Славия» одержит крупную победу с приличной форой — форой -4.5.

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    «Славия» Прага — «Сент-Джозефс»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «Славия» одержит уверенную победу?
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