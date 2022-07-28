«Славия»
Хозяева стали второй командой чемпионата Чехии в прошлом сезоне, тем самым получив путевку в Лигу конференций, где пока что сыграли одни поединок. Он же стал первым в этом игровом году.
До старта сезона команда провела три товарищеских поединка, в том числе с «Олимпиакосом», добыв ничью 1:1. Также хозяева победили «Пукаш Академи» 1:0 и разгромили «Рапид» Бухарест 7:1.
24 июля «Славия» потерпела неудачу в товарищеской игре с клубом «Лишень». Уступив 2:4, она впервые с начала предсезонки ощутила вкус поражения.
Все прогнозы на Лигу конференций
В прошлом сезоне «лоскутные» дошли до четвертьфинала плей-офф Лиги конференций, где проиграли «Фейеноорду». За 6 домашних матчей в турнире «Славия» одержала 4 победы и лишь в одном случае потерпела фиаско.
«Сент-Джозефс»
Коллектив проводит второй раунд в этом турнире. В предыдущем он противостоял клубу «Ларн» из Северной Ирландии. Исход встреч решил один мяч, забитый в конце второго поединка.
Таким образом, поражение от «Славии» стало первым в новом сезоне. При этом победа над «Ларном» также оказалась первой за четыре последних поединка.
«Сент-Джозефс» в отличие от соперника не является частым гостем еврокубковых плей-офф. В прошлом сезоне команда начала и закончила квалификацию в первом отборочном раунде.
Положительный момент, что клуб имеет 3 победы подряд в рамках выездной серии.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров говорят в пользу хозяев, тогда как гостям не дают никаких шансов. 1.02 выставили на победу «Славии» и 60.00 — на победу «Сент-Джозефс».
Первый матч в противостоянии показал, что скромного клубу из чемпионата Гибралтара делать здесь нечего. Он выполнил свою норму и вряд ли сможет переиграть такого сложного соперника, особенно после 0:4.
Хозяева будут играть на своем поле, где должны выступить увереннее, прибавив в скоростях. Все-таки это вторая игра сезона и нужно набирать форму. «Славия» одержит крупную победу с приличной форой — форой -4.5.