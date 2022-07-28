Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между пражской «Славией» и «Сент-Джозефс» состоится 28 июля в 20:00 по мск. В прошлый раз чешский коллектив выиграл 4:0. «Славия» Прага — «Сент-Джозефс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

Хозяева стали второй командой чемпионата Чехии в прошлом сезоне, тем самым получив путевку в Лигу конференций, где пока что сыграли одни поединок. Он же стал первым в этом игровом году.

До старта сезона команда провела три товарищеских поединка, в том числе с «Олимпиакосом», добыв ничью 1:1. Также хозяева победили «Пукаш Академи» 1:0 и разгромили «Рапид» Бухарест 7:1.

24 июля «Славия» потерпела неудачу в товарищеской игре с клубом «Лишень». Уступив 2:4, она впервые с начала предсезонки ощутила вкус поражения.

Все прогнозы на Лигу конференций

В прошлом сезоне «лоскутные» дошли до четвертьфинала плей-офф Лиги конференций, где проиграли «Фейеноорду». За 6 домашних матчей в турнире «Славия» одержала 4 победы и лишь в одном случае потерпела фиаско.

«Сент-Джозефс»

Коллектив проводит второй раунд в этом турнире. В предыдущем он противостоял клубу «Ларн» из Северной Ирландии. Исход встреч решил один мяч, забитый в конце второго поединка.

Таким образом, поражение от «Славии» стало первым в новом сезоне. При этом победа над «Ларном» также оказалась первой за четыре последних поединка.

«Сент-Джозефс» в отличие от соперника не является частым гостем еврокубковых плей-офф. В прошлом сезоне команда начала и закончила квалификацию в первом отборочном раунде.

Положительный момент, что клуб имеет 3 победы подряд в рамках выездной серии.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров говорят в пользу хозяев, тогда как гостям не дают никаких шансов. 1.02 выставили на победу «Славии» и 60.00 — на победу «Сент-Джозефс».

Первый матч в противостоянии показал, что скромного клубу из чемпионата Гибралтара делать здесь нечего. Он выполнил свою норму и вряд ли сможет переиграть такого сложного соперника, особенно после 0:4.

Хозяева будут играть на своем поле, где должны выступить увереннее, прибавив в скоростях. Все-таки это вторая игра сезона и нужно набирать форму. «Славия» одержит крупную победу с приличной форой — форой -4.5.