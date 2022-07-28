«Фламенго»
«Фламенго» в текущем чемпионате Бразилии после 19 туров идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 30 баллов. От третьей строки он отстает на четыре пункта.
«Стервятники» также неплохо выступают и других турнирах. Они смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Либертадорес, где сыграют против соотечественников из «Коринтианса».
В Кубке Бразилии коллектив убрал со своего пути уже двоих соперников. На стадии 1/16 он легко дважды справился с низшелиговым клубом, а в 1/8 выбил «Атлетико Минейро».
К данной игре «Фламенго» подходит с 4-матчевой победной серией, в которой он пропустил всего лишь один гол при десяти забитых.
«Атлетико Паранаэнсе»
«Атлетико Паранаэнсе» в турнирной таблице текущего чемпионата Бразилии находится на строку выше предстоящего противника, имея в активе на балл больше.
Команда также смогла добраться и до четвертьфинальной стадии Кубка Либертадорес, где вскоре сыграет с аргентинским «Эстудиантесем».
В национальном кубке коллектив аналогично своему предстоящему противнику преодолел два этапа, выиграв все четыре проведенные игры.
В преддверии этого поединка «Атлетико Паранаэнсе» проиграл в чемпионата на выезде «Ботафогу» 0:1, прервав тем самым свою 3-матчевую серию без фиаско, где были две победы.
В шести последних очных встречах этих клубов в половине случаев выигрывал «Атлетико Паранаэнсе», еще дважды была мировая и только раз смог выиграть «Фламенго».
Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 1.51, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 6.70, ничья — 4.10.
Считаем, что в данном сражении букмекеры недооценивают гостей, которые удачно играют против «Фламенго» в последнее время, и должны удержать фору в +1.