28 июля в первой четвертьфинальной игре Кубка Бразилии «Фламенго» на своем поле примет «Атлетико Паранаэнсе». Начало поединка намечено на 03:30 по мск. «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

«Фламенго» в текущем чемпионате Бразилии после 19 туров идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 30 баллов. От третьей строки он отстает на четыре пункта.

«Стервятники» также неплохо выступают и других турнирах. Они смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Либертадорес, где сыграют против соотечественников из «Коринтианса».

В Кубке Бразилии коллектив убрал со своего пути уже двоих соперников. На стадии 1/16 он легко дважды справился с низшелиговым клубом, а в 1/8 выбил «Атлетико Минейро».

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К данной игре «Фламенго» подходит с 4-матчевой победной серией, в которой он пропустил всего лишь один гол при десяти забитых.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» в турнирной таблице текущего чемпионата Бразилии находится на строку выше предстоящего противника, имея в активе на балл больше.

Команда также смогла добраться и до четвертьфинальной стадии Кубка Либертадорес, где вскоре сыграет с аргентинским «Эстудиантесем».

В национальном кубке коллектив аналогично своему предстоящему противнику преодолел два этапа, выиграв все четыре проведенные игры.

В преддверии этого поединка «Атлетико Паранаэнсе» проиграл в чемпионата на выезде «Ботафогу» 0:1, прервав тем самым свою 3-матчевую серию без фиаско, где были две победы.

В шести последних очных встречах этих клубов в половине случаев выигрывал «Атлетико Паранаэнсе», еще дважды была мировая и только раз смог выиграть «Фламенго».

Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 1.51, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 6.70, ничья — 4.10.

Считаем, что в данном сражении букмекеры недооценивают гостей, которые удачно играют против «Фламенго» в последнее время, и должны удержать фору в +1.