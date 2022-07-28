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    Букмекеры недооценивают «Атлетико Паранаэнсе»?

    «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Бразилии, 28 июля 2022 года

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    «Атлетико Паранаэнсе»
    28 июля в первой четвертьфинальной игре Кубка Бразилии «Фламенго» на своем поле примет «Атлетико Паранаэнсе». Начало поединка намечено на 03:30 по мск. «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фламенго»

    «Фламенго» в текущем чемпионате Бразилии после 19 туров идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 30 баллов. От третьей строки он отстает на четыре пункта.

    «Стервятники» также неплохо выступают и других турнирах. Они смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Либертадорес, где сыграют против соотечественников из «Коринтианса».

    В Кубке Бразилии коллектив убрал со своего пути уже двоих соперников. На стадии 1/16 он легко дважды справился с низшелиговым клубом, а в 1/8 выбил «Атлетико Минейро».

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    К данной игре «Фламенго» подходит с 4-матчевой победной серией, в которой он пропустил всего лишь один гол при десяти забитых.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» в турнирной таблице текущего чемпионата Бразилии находится на строку выше предстоящего противника, имея в активе на балл больше.

    Команда также смогла добраться и до четвертьфинальной стадии Кубка Либертадорес, где вскоре сыграет с аргентинским «Эстудиантесем».

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    • В национальном кубке коллектив аналогично своему предстоящему противнику преодолел два этапа, выиграв все четыре проведенные игры.

    В преддверии этого поединка «Атлетико Паранаэнсе» проиграл в чемпионата на выезде «Ботафогу» 0:1, прервав тем самым свою 3-матчевую серию без фиаско, где были две победы.

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    В шести последних очных встречах этих клубов в половине случаев выигрывал «Атлетико Паранаэнсе», еще дважды была мировая и только раз смог выиграть «Фламенго».

    Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 1.51, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 6.70, ничья — 4.10.

    Считаем, что в данном сражении букмекеры недооценивают гостей, которые удачно играют против «Фламенго» в последнее время, и должны удержать фору в +1.

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    «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Букмекеры недооценивают «Атлетико Паранаэнсе»?
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