«Габала» в родных стенах примет «Фехервар». Это будет ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 июля — начало в 19:00 (мск). «Габала» — «Фехервар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Габала»

Клуб входит в топ-4 азербайджанского чемпионата. Футбольная ассоциация страны занимает 29 место в рейтинге УЕФА.

Поэтому клубы из Азербайджана получили право сыграть в Лиге конференций со 2-го раунда. «Габала» провела первый официальный матч в еврокубках, потерпев гостевое поражение от венгерского клуба «Фехервар» (1:4).

Интересно, что «радары» первыми открыли счет. Но затем оборона дала сбой. В домашней игре «Габале» не сможет помочь защитник Мурад Мусаев — футболист получил удаление в первой встрече.

Все прогнозы на Лигу конференций

Начало чемпионата Венгрии не за горами. Первый тур состоится 5 августа. «Габала» стартовую игру проведет в гостях против «Турана».

«Фехервар»

«Фехервар» сделал серьёзную заяку на выход в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. У венгерского клуба премущество составляет в 3 мяча.

История противостояния клубов небольшая. Поединок в Азербайджане стал первым для оппонентов. Ранее «Фехервар» и «Габала» в очных матчах не встречались.

В случае успеха «Фехервар» в 3-м раунде еврокубка встретится c победителем пары «Петрокуб» (Молдавия) — «Лачи» (Албания).

Скоро стартует сезон в чемпионате Венгрии. В матче 1-го тура «Фехервар» сразится с ФК «Пакш». Игра пройдет в гостях 31 июля.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. На победу «Габалы» предлагают поставить за 3.54. На викторию «Фехервар» — 2.00, ничья оценена — в 3.44.

«Габала» лишилась одного из ключевых футболистов обороны.

«Фехервар» с холодной головой подходит к ответному поединку. За плечами голевое преимущество над соперником. Вернее всего, венгерский клуб добьётся успеха и во втором поединке дуэли.

Наши прогноз и ставка — победа «Фехервар» с коэффициентом 2.00