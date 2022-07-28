ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оправдался ли трансфер Джека Грилиша?Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными? Джесси ЛингардЗачем Лингард перешел в «Ноттингем» Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками
  • 01:29
    • Агент Роналду попросил МЮ отдать игрока в аренду
  • 23:51
    • Англия разгромила Швецию и вышла в финал женского Евро
  • 21:56
    • «Шериф» вырвал победу у «Марибора» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ
    Все новости спорта

    Подтвердят ли венгры статус фаворита?

    «Габала» — «Фехервар». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Габала» — «Фехервар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фехервар»
    «Габала» в родных стенах примет «Фехервар». Это будет ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 июля — начало в 19:00 (мск). «Габала» — «Фехервар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Габала
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Габала 19:00 МОЛ Види МОЛ Види
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Габала»

    Клуб входит в топ-4 азербайджанского чемпионата. Футбольная ассоциация страны занимает 29 место в рейтинге УЕФА.

    Поэтому клубы из Азербайджана получили право сыграть в Лиге конференций со 2-го раунда. «Габала» провела первый официальный матч в еврокубках, потерпев гостевое поражение от венгерского клуба «Фехервар» (1:4).

    Интересно, что «радары» первыми открыли счет. Но затем оборона дала сбой. В домашней игре «Габале» не сможет помочь защитник Мурад Мусаев — футболист получил удаление в первой встрече.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Начало чемпионата Венгрии не за горами. Первый тур состоится 5 августа. «Габала» стартовую игру проведет в гостях против «Турана».

    «Фехервар»

    «Фехервар» сделал серьёзную заяку на выход в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. У венгерского клуба премущество составляет в 3 мяча.

    История противостояния клубов небольшая. Поединок в Азербайджане стал первым для оппонентов. Ранее «Фехервар» и «Габала» в очных матчах не встречались.

  • Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными?
  • Разбираемся, почему так много дорогостоящих трансферов в футболе проваливаются
  • Сегодня

    • В случае успеха «Фехервар» в 3-м раунде еврокубка встретится c победителем пары «Петрокуб» (Молдавия) — «Лачи» (Албания).

    Скоро стартует сезон в чемпионате Венгрии. В матче 1-го тура «Фехервар» сразится с ФК «Пакш». Игра пройдет в гостях 31 июля.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. На победу «Габалы» предлагают поставить за 3.54. На викторию «Фехервар» — 2.00, ничья оценена — в 3.44.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Габала» лишилась одного из ключевых футболистов обороны.

    «Фехервар» с холодной головой подходит к ответному поединку. За плечами голевое преимущество над соперником. Вернее всего, венгерский клуб добьётся успеха и во втором поединке дуэли.

    Наши прогноз и ставка — победа «Фехервар» с коэффициентом 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Барселона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гоевчик — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  5.20
  • Прогноз на матч Барселона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Америка Мехико
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Родионов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салернитана — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Швентек — Фрех
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Лайович — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер Эскальдес — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Цюрих — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Мальмё — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Габала» — «Фехервар»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Подтвердят ли венгры статус фаворита?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры