«Нумансия»
Эта команда давно застряла в низинах испанского футбола, хотя еще относительно недавно выступала в Примере.
Впрочем, «Нумансия» выиграла свой дивизион, и теперь готовится к покорению новых вершин.
«Нумансия» пока еще не играла контрольных матчей, что может сыграть негативную роль в этой встрече.
«Нумансия» не лучшим образом действует в плане реализации. Впрочем, в матче с одним из грандов испанского футбола ей вряд ли предстоит регулярно атаковать.
«Атлетико»
«Атлетико» в минувшем сезоне заняло 3 место в таблице. Команда пропустила вперед только «Реал» и «Барселону».
Из новичков мадридцев стоит отметить Акселя Витцеля. Опытный хавбек должен вписать в центральную зону «матрасников».
Нынешним летом «Атлетико» пока не играл. Впрочем, команда Диего Симеоне наверняка постарается добыть победу в первом же поединке.
Атака команды во главе с Антуаном Гризманном наверняка будет действовать активно с самого начала встречи.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.54, на ничью за 3.90, а на «Нумансию» — за 7.82.
«Нумансия» имеет трудности с реализацией.
«Атлетико»
Мадридцы постараются начать цикл контрольных матчей победой. Наши прогноз и ставка — Фора «Атлетико» -1.5 с коэффициентом 2.39.