«Нумансия» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 20:00 мск. «Нумансия» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нумансия»

Эта команда давно застряла в низинах испанского футбола, хотя еще относительно недавно выступала в Примере.

Впрочем, «Нумансия» выиграла свой дивизион, и теперь готовится к покорению новых вершин.

«Нумансия» пока еще не играла контрольных матчей, что может сыграть негативную роль в этой встрече.

Все прогнозы на футбол

«Нумансия» не лучшим образом действует в плане реализации. Впрочем, в матче с одним из грандов испанского футбола ей вряд ли предстоит регулярно атаковать.

«Атлетико»

«Атлетико» в минувшем сезоне заняло 3 место в таблице. Команда пропустила вперед только «Реал» и «Барселону».

Из новичков мадридцев стоит отметить Акселя Витцеля. Опытный хавбек должен вписать в центральную зону «матрасников».

Нынешним летом «Атлетико» пока не играл. Впрочем, команда Диего Симеоне наверняка постарается добыть победу в первом же поединке.

Атака команды во главе с Антуаном Гризманном наверняка будет действовать активно с самого начала встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.54, на ничью за 3.90, а на «Нумансию» — за 7.82.

«Нумансия» имеет трудности с реализацией.

«Атлетико» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

Мадридцы постараются начать цикл контрольных матчей победой. Наши прогноз и ставка — Фора «Атлетико» -1.5 с коэффициентом 2.39.