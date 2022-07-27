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    Уверенная виктория «Атлетико»?

    «Нумансия» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.39) на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нумансия» — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    «Нумансия» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 20:00 мск. «Нумансия» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 20:00 Нумансия Нумансия
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Нумансия»

    Эта команда давно застряла в низинах испанского футбола, хотя еще относительно недавно выступала в Примере.

    Впрочем, «Нумансия» выиграла свой дивизион, и теперь готовится к покорению новых вершин.

    «Нумансия» пока еще не играла контрольных матчей, что может сыграть негативную роль в этой встрече.

    Все прогнозы на футбол

    «Нумансия» не лучшим образом действует в плане реализации. Впрочем, в матче с одним из грандов испанского футбола ей вряд ли предстоит регулярно атаковать.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в минувшем сезоне заняло 3 место в таблице. Команда пропустила вперед только «Реал» и «Барселону».

    Из новичков мадридцев стоит отметить Акселя Витцеля. Опытный хавбек должен вписать в центральную зону «матрасников».

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  • Вчера

    • Нынешним летом «Атлетико» пока не играл. Впрочем, команда Диего Симеоне наверняка постарается добыть победу в первом же поединке.

    Атака команды во главе с Антуаном Гризманном наверняка будет действовать активно с самого начала встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.54, на ничью за 3.90, а на «Нумансию» — за 7.82.

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    «Нумансия» имеет трудности с реализацией.

    «Атлетико» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    Мадридцы постараются начать цикл контрольных матчей победой. Наши прогноз и ставка — Фора «Атлетико» -1.5 с коэффициентом 2.39.

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    «Нумансия» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Атлетико»?
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