ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Федотов Федотов обыграл свой бывший клуб — «Сочи». ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ Исраэль АдесаньяБолельщики критикуют Исраэля Адесанью за скучные бои. Дана Уайт лично вступился за чемпиона Фрагмент матчаЭффект домино. Красная карточка полностью развалила игру «Краснодара»
  • 12:45
    • Криштиану Роналду дал согласие на переход в мадридский «Атлетико»
  • 12:30
    • Федун: В историю курьёзных пенальти записана очередная прекрасная страница
  • 12:15
    • Томас Тухель: Сделка с Кунде? У меня нет никаких новостей
  • 11:57
    • Эрлинг Холанд: Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится
  • 11:38
    • Хави: Думаю, мы были лучше «Реала», продемонстрировали хороший футбол
  • 11:26
    • Тренер «Арсенала» Артрета остался доволен игрой своей команды в матче против «Челси»
  • 11:12
    • Лапорта: Как президент «Барселоны» я чувствую себя в долгу перед Месси
    Все новости спорта

    «Дефенса и Хустисия» продолжит побеждать?

    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, чемпионат Аргентины, 26 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ньюэллс Олд Бойз» — «Дефенса и Хустисия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Беккасесе
    «Ньюэллс Олд Бойз» сыграет на своем поле с «Дефенса и Хустисия» в рамках 10-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 26 июля, начало — в 01:00 мск. «Ньюэллс Олд Бойз» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 26 Июля 2022 года
    Ньюэллз Олд Бойз
  • Аргентина. Примера
    •  Ньюэллз Олд Бойз 01:00 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия
  • Аргентина. Примера
    •

    «Ньюэллс Олд Бойз»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит несколько ниже собственных амбиций. 5 место не устраивает абсолютно.

    Впрочем, «Ньюэллс Олд Бойз» отстает от лидера лишь на три очка. Да и пропускает редко: всего 5 мячей в 9 матчах.

    В предыдущем туре чемпионата Аргентины «Ньюэллс Олд Бойз» остался без очковых завоеваний. На выезде команда минимально уступила «Росарио Сентраль».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Дефенса и Хустисия» для команды исторически проходят с переменным успехом. Из пяти последних встреч соперники по два раза обменивались победами.

    «Дефенса и Хустисия»

    «Дефенса и Хустисия» является представителем нижней части турнирной таблицы. 20 место из 28 команд об этом красноречиво свидетельствует.

    Причем «Дефенса и Хустисия» забивает в среднем гол за матч. В 9 поединках команда забила 9 раз.

  • Топ-10 нашумевших трансферов между клубами АПЛ за всю историю
  • Переходы, о которых будут вспоминать даже через десятилетия
  • 20/07/2022

    • В минувшем туре команда Себастьяна Беккасесе добыла три очка. Дома был обыгран «Индепендьенте» (2:1).

    Из четырех последних матчей команда извлекла три победы. Так что и в этом матче гости наверняка будут пытаться добыть очки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ньюэллс Олд Бойз» за 2.25, на ничью за 3.00, а на «Дефенса и Хустисия» — за 3.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Ньюэллс Олд Бойз» не лучшим образом выглядел в последних матчах.

    «Дефенса и Хустисия» проводит продуктивный турнирный отрезок.

    Гости намерены продолжить свой подъем по таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Дефенса и Хустисия» с коэффициентом 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Руд — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Енисей — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Туран — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Родина — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Тобол — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Акрон — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кайрат — Аксу
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.19
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. «Дефенса и Хустисия» продолжит побеждать?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры