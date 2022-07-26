«Ньюэллс Олд Бойз» сыграет на своем поле с «Дефенса и Хустисия» в рамках 10-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 26 июля, начало — в 01:00 мск. «Ньюэллс Олд Бойз» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюэллс Олд Бойз»

Эта команда нынешний чемпионат проводит несколько ниже собственных амбиций. 5 место не устраивает абсолютно.

Впрочем, «Ньюэллс Олд Бойз» отстает от лидера лишь на три очка. Да и пропускает редко: всего 5 мячей в 9 матчах.

В предыдущем туре чемпионата Аргентины «Ньюэллс Олд Бойз» остался без очковых завоеваний. На выезде команда минимально уступила «Росарио Сентраль».

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Матчи с «Дефенса и Хустисия» для команды исторически проходят с переменным успехом. Из пяти последних встреч соперники по два раза обменивались победами.

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенса и Хустисия» является представителем нижней части турнирной таблицы. 20 место из 28 команд об этом красноречиво свидетельствует.

Причем «Дефенса и Хустисия» забивает в среднем гол за матч. В 9 поединках команда забила 9 раз.

В минувшем туре команда Себастьяна Беккасесе добыла три очка. Дома был обыгран «Индепендьенте» (2:1).

Из четырех последних матчей команда извлекла три победы. Так что и в этом матче гости наверняка будут пытаться добыть очки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ньюэллс Олд Бойз» за 2.25, на ничью за 3.00, а на «Дефенса и Хустисия» — за 3.25.

«Ньюэллс Олд Бойз» не лучшим образом выглядел в последних матчах .

«Дефенса и Хустисия» проводит продуктивный турнирный отрезок.

Гости намерены продолжить свой подъем по таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Дефенса и Хустисия» с коэффициентом 3.25.