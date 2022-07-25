25 июля, 13:00 мск, «Панасоник Стэдиум» (Сюита) — состоится товарищеская встреча команд «Гамба» Осака и ПСЖ. «Гамба» Осака — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гамба» Осака

Команда потерпела 4 поражения подряд — 3 в чемпионате Японии и одно в Кубке страны (1/8).

В прошлом матче «Гамба» уступила «Сересо» 0:2 и оказалась около зоны вылета, вернее в зоне плей-офф, которая предусматривает стыки.

Клуб потерпел поражение от «Касимы» (0:2) в 1/8 финала Кубка Японии. Также он уступил «Сенану» 0:1 и «Кавасаки» 0:4.

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Таким образом, японский коллектив забил только один мяч за 4 последних поединка. При этом он одержал лишь одну победу в шести выступлениях.

ПСЖ

«Парижане» — гроза Японии. Они одержали три победы подряд в рамках своего турне, пропустив только в одном случае.

Ранее команде Кристофа Гальтье выиграла у «Кевийи Руан» со счетом 2:0. Далее была победа над клубом «Кавасаки» с результатом 2:1. 23 июля парижский коллектив разгромил «Ураву» 3:0.

С учетом прошлого сезона ПСЖ имеет серию из пяти побед и только в одном из пяти случаев команда пропускала. Более того, в каждом из пяти поединков «красно-синие» забивали не менее двух голов.

В прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, выиграв с форой в 15 очков.

Прогноз и ставка

Никаких сюрпризов от букмекеров — ПСЖ фаворит поединка. Котировки составляют 11.00 на хозяев и 1.16 на гостей.

ПСЖ мощно проводит предсезонную подготовку, не встречая особого сопротивления. На этот раз команде Гальтье будет противостоять почти аутсайдер чемпионата Японии, поэтому исход может быть соответствующим.

Учитывая возможности ПСЖ и его состав, считаем, что матч закончится крупной победой «парижан». Можно заиграть ставку на победу ПСЖ с форой -2.5. Коэффициент составляет 2.09.