«Атлетико Минейро»
«Атлетико Минейро» с 32 зачетными пунктами в турнирной таблице чемпионата Бразилии на данный момент разместился на третьей строке. От лидера первенства он отстает на четыре балла.
К этой игре «петушки» подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот удачный для себя период они смогли добыть четыре выигрыша и пять поединков завершили мировыми исходами.
В своей последней проведенной игре клуб из города Белу-Оризонти поделил очки с «Куябой» 0:0 на выезде, а игровым днем ранее он на поле соперника обыграл «Ботафого» 1:0 .
На своей территории в текущей Серии А «Атлетико Минейро» выиграл пять встреч из девяти проведенных при трех мировых результатах и всего одном фиаско.
«Коринтианс»
«Коринтианс» имеет на счету те же 32 зачетных пункта, но идет на строку выше предстоящего противника из-за лучших дополнительных показателей.
«Всемогущие» не особо впечатляют в своем последнем отрезке пяти встреч. В этот период они по два раза побеждали и уступали, а также расписали одну мировую.
В минувшем туре первенства коллектив на своем поле переиграл посредственную «Куритибу» со счетом 3:1, а игровым днем ранее с таким же результатом был повержен «Сеарой» на выезде.
За девять гостевых встреч текущего чемпионата «Коринтианс» проиграл в пяти из них, три раза он смог выиграть и два раза делил очки со своими оппонентами.
Стоит отметить, «Атлетико Минейро» выиграл у «Коринтианса» в четырех последних очных сражениях. Причем все они носили верховой характер.
Прогноз и ставка на «Атлетико Минейро» — «Коринтианс»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Минейро» — 1.57, победа «Коринтианса» — 7.00, ничья — 3.75.
В данном противостоянии рискнем поставить с Х на «Коринтианс», который в последнее время только проигрывал «Атлетико Минейро», но на этот раз вполне может прервать эту негативную серию, так как пребывает среди лидеров и в последнем отрезке демонстрирует в целом неплохой уровень игры.