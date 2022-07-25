В ночь на 25 июля в 19-м туре бразильской Серии А «Атлетико Минейро» на своем поле примет «Коринтианс». Стартовый свисток будет дан в полночь по мск. «Атлетико Минейро» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» с 32 зачетными пунктами в турнирной таблице чемпионата Бразилии на данный момент разместился на третьей строке. От лидера первенства он отстает на четыре балла.

К этой игре «петушки» подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот удачный для себя период они смогли добыть четыре выигрыша и пять поединков завершили мировыми исходами.

В своей последней проведенной игре клуб из города Белу-Оризонти поделил очки с «Куябой» 0:0 на выезде, а игровым днем ранее он на поле соперника обыграл «Ботафого» 1:0 .

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На своей территории в текущей Серии А «Атлетико Минейро» выиграл пять встреч из девяти проведенных при трех мировых результатах и всего одном фиаско.

«Коринтианс»

«Коринтианс» имеет на счету те же 32 зачетных пункта, но идет на строку выше предстоящего противника из-за лучших дополнительных показателей.

«Всемогущие» не особо впечатляют в своем последнем отрезке пяти встреч. В этот период они по два раза побеждали и уступали, а также расписали одну мировую.

В минувшем туре первенства коллектив на своем поле переиграл посредственную «Куритибу» со счетом 3:1, а игровым днем ранее с таким же результатом был повержен «Сеарой» на выезде.

За девять гостевых встреч текущего чемпионата «Коринтианс» проиграл в пяти из них, три раза он смог выиграть и два раза делил очки со своими оппонентами.

Стоит отметить, «Атлетико Минейро» выиграл у «Коринтианса» в четырех последних очных сражениях. Причем все они носили верховой характер.

Прогноз и ставка на «Атлетико Минейро» — «Коринтианс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Минейро» — 1.57, победа «Коринтианса» — 7.00, ничья — 3.75.

В данном противостоянии рискнем поставить с Х на «Коринтианс», который в последнее время только проигрывал «Атлетико Минейро», но на этот раз вполне может прервать эту негативную серию, так как пребывает среди лидеров и в последнем отрезке демонстрирует в целом неплохой уровень игры.