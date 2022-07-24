«Спортинг» Лиссабон на своем поле сыграет против «Севильи» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 24 июля, начало — 21:45 (мск). «Спортинг» Лиссабон — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Лиссабон

Лиссабонцы в минувшем чемпионате Португалии не сумели стать чемпионами. Команда заняла 2-е место, отстав от «Порту» на 6 очков.

Разумеется, «Спортинг» в новом сезоне планирует выиграть чемпионат. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.

Коэффициенты матча Спортинг — Севилья 1 2.30 X 3.35 2 2.85 Ставка

В контрольных матчах лиссабонцы пока выглядят бледновато. Два поединка «Львы» свели вничью, один выиграли и один проиграли.

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Единственная неудача в этих играх зафиксирована как раз в прошлом матче, в котором клуб уступил «Портимоненсе» (0:2).

«Севилья»

«Севилья» на своем уровне провела прошлый сезон. По итогам Примеры она финишировала на четвертой строке в турнирной таблице и получила билет в Лигу чемпионов.

На евроарене «нервионцы» отыграли не так хорошо. Начали они с самого главного еврокубка, но на групповом раунде заняли третье место и отправились в Лигу Европы.

Там коллектив сперва прошел загребское «Динамо», однако уже на следующей стадии был остановлен английским «Вест Хэмом», обыграв его дома, но проиграв в гостях по итогам овертайма.

С учетом прошлой кампании, а также товарищеских встреч, андалузцы не знают поражений уже семь игр при двух победах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.