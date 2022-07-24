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    Прервет ли «Спортинг» беспроигрышную серию «Севильи»?

    «Спортинг» Лиссабон — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, товарищеский матч, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Лиссабон — «Севилья»
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    «Севилья» не проигрывает семь матчей кряду
    «Спортинг» Лиссабон на своем поле сыграет против «Севильи» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 24 июля, начало — 21:45 (мск). «Спортинг» Лиссабон — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 24 Июля 2022 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 21:45 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Спортинг» Лиссабон

    Лиссабонцы в минувшем чемпионате Португалии не сумели стать чемпионами. Команда заняла 2-е место, отстав от «Порту» на 6 очков.

    Разумеется, «Спортинг» в новом сезоне планирует выиграть чемпионат. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.

    Коэффициенты матча Спортинг — Севилья

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    В контрольных матчах лиссабонцы пока выглядят бледновато. Два поединка «Львы» свели вничью, один выиграли и один проиграли.

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    Единственная неудача в этих играх зафиксирована как раз в прошлом матче, в котором клуб уступил «Портимоненсе» (0:2).

    «Севилья»

    «Севилья» на своем уровне провела прошлый сезон. По итогам Примеры она финишировала на четвертой строке в турнирной таблице и получила билет в Лигу чемпионов.

    На евроарене «нервионцы» отыграли не так хорошо. Начали они с самого главного еврокубка, но на групповом раунде заняли третье место и отправились в Лигу Европы.

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    • Там коллектив сперва прошел загребское «Динамо», однако уже на следующей стадии был остановлен английским «Вест Хэмом», обыграв его дома, но проиграв в гостях по итогам овертайма.

    С учетом прошлой кампании, а также товарищеских встреч, андалузцы не знают поражений уже семь игр при двух победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Спортинг» Лиссабон — «Севилья»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Спортинг» беспроигрышную серию «Севильи»?
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