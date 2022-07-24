«Спортинг» Лиссабон
Лиссабонцы в минувшем чемпионате Португалии не сумели стать чемпионами. Команда заняла 2-е место, отстав от «Порту» на 6 очков.
Разумеется, «Спортинг» в новом сезоне планирует выиграть чемпионат. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.
Коэффициенты матча Спортинг — Севилья
В контрольных матчах лиссабонцы пока выглядят бледновато. Два поединка «Львы» свели вничью, один выиграли и один проиграли.
Единственная неудача в этих играх зафиксирована как раз в прошлом матче, в котором клуб уступил «Портимоненсе» (0:2).
«Севилья»
«Севилья» на своем уровне провела прошлый сезон. По итогам Примеры она финишировала на четвертой строке в турнирной таблице и получила билет в Лигу чемпионов.
На евроарене «нервионцы» отыграли не так хорошо. Начали они с самого главного еврокубка, но на групповом раунде заняли третье место и отправились в Лигу Европы.
Там коллектив сперва прошел загребское «Динамо», однако уже на следующей стадии был остановлен английским «Вест Хэмом», обыграв его дома, но проиграв в гостях по итогам овертайма.
С учетом прошлой кампании, а также товарищеских встреч, андалузцы не знают поражений уже семь игр при двух победах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.