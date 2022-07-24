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    Ждем результативного и зрелищного противостояния

    «Флуминенсе» — «Брагантино». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Бразилии, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Брагантино»
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    «Флуминенсе»
    В воскресенье, 24 июля, в 19-м туре бразильской Серии А «Флуминенсе» на своем поле сыграет против «Брагантино». Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Флуминенсе» — «Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 24 Июля 2022 года
    Флуминенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Флуминенсе 22:00 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
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    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» идет среди лидеров бразильской Серии А текущего сезона. Сейчас он с 31 очками находится на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая лидеру пять пунктов.

    «Трехцветные» пребывают на данный момент в превосходной форме, ведь они уже как восемь встреч первенства не знают горечи поражений. В этом отрезке коллектив расписал две мировые и выиграл шесть встреч.

    В своей последней игре чемпионата «воины» на выезде одолели 3:2 «Гойас», а игровым днем ранее сыграли вничью на чужом поле с «Сан-Паулу» 2:2. Перед этим же они выиграл шесть игр подряд с учетом всех турниров.

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    Домашняя статистика «Флуминенсе» выглядит следующим образом: пять викторий, одна мировая и три проигрыша.

    «Брагантино»

    У «Брагантино» на счету находится 27 зачетных пунктов, с которыми коллектив разместился на восьмой позиции в турнирной таблице бразильского первенства.

    К данной игре «красные быки» подходят в отличном состоянии, так как выиграли три свои последние игры в чемпионате, пропустив в этом отрезке только один мяч.

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    • Команда смогла разгромить на своем поле 4:0 «Аваи» и 3:0 на выезде «Америку Минейро», а также справились в родных стенах с «Форталезой» 2:1 в прошлом игровом дне.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Серии А «Брагантино» часто играть вничью. После восьми игр у них четыре мировые, а также две виктории и столько же поражений.

    В истории противостояний этих клубов числится всего шесть встреч, в которых они соблюдают пока полный паритет. Причем большинство из них были верховыми.

    Прогноз и ставка на «Флуминенсе» — «Брагантино»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Брагантино» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.40.

    В данном сражении прогнозируем верховой исход, так как оба коллектива в последнее время выдают сугубо результативные игры, да и между собой часто забивают немало.

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    «Флуминенсе» — «Брагантино»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. Ждем результативного и зрелищного противостояния
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