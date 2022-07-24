«Флуминенсе»
«Флуминенсе» идет среди лидеров бразильской Серии А текущего сезона. Сейчас он с 31 очками находится на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая лидеру пять пунктов.
«Трехцветные» пребывают на данный момент в превосходной форме, ведь они уже как восемь встреч первенства не знают горечи поражений. В этом отрезке коллектив расписал две мировые и выиграл шесть встреч.
В своей последней игре чемпионата «воины» на выезде одолели 3:2 «Гойас», а игровым днем ранее сыграли вничью на чужом поле с «Сан-Паулу» 2:2. Перед этим же они выиграл шесть игр подряд с учетом всех турниров.
Домашняя статистика «Флуминенсе» выглядит следующим образом: пять викторий, одна мировая и три проигрыша.
«Брагантино»
У «Брагантино» на счету находится 27 зачетных пунктов, с которыми коллектив разместился на восьмой позиции в турнирной таблице бразильского первенства.
К данной игре «красные быки» подходят в отличном состоянии, так как выиграли три свои последние игры в чемпионате, пропустив в этом отрезке только один мяч.
Команда смогла разгромить на своем поле 4:0 «Аваи» и 3:0 на выезде «Америку Минейро», а также справились в родных стенах с «Форталезой» 2:1 в прошлом игровом дне.
Вне родных стен в текущем розыгрыше Серии А «Брагантино» часто играть вничью. После восьми игр у них четыре мировые, а также две виктории и столько же поражений.
В истории противостояний этих клубов числится всего шесть встреч, в которых они соблюдают пока полный паритет. Причем большинство из них были верховыми.
Прогноз и ставка на «Флуминенсе» — «Брагантино»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 1.85.
На викторию «Брагантино» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.40.
В данном сражении прогнозируем верховой исход, так как оба коллектива в последнее время выдают сугубо результативные игры, да и между собой часто забивают немало.