«Акрон» на своем поле сыграет против «Шинника» в рамках второго тура Первой Лиги России. Матч состоится 24 июля, начало — 16:00 (мск). «Акрон» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Для «Акрона» прошлый сезон стал одним из лучших, если не лучшим в истории. Тольяттинцы заняли десятое место в турнирной таблице, переквалифицировавшись из аутсайдеров в крепких середняков Первой лиги, которые навязывали борьбу даже топ-клубам.

Во время межсезонья клуб покинули несколько игроков, на замену которым пришло неплохое пополнение в лице Сергея Макарова из «Ротора», Данила Полубояринова из «Торпедо», а также Павла Шакуро из «Енисея».

В товарищеских матчах «Акрон» проявил себя неуверенно, сыграв четыре поединка и одержав всего одну победу над «Крыльями Советов» (3:0).

Новый сезон Первой Лиги «Акрон» начал с выездного матча против «Волгаря», в котором минимально проиграл своему сопернику со счетом 1:0 пропустив единственный гол поединка ещё на 12-й минуте встречи.

«Шинник»

«Шинник» в прошлом сезоне стал победителем второй группы ФНЛ-2, благодаря чему вернулся в Первую лигу. Команда Вадима Евсеева идеально провела предыдущий чемпионат. В 22 матчах она потерпела лишь одно поражение.

В трех товарищеских матчах «Шинник» не одержал ни одной победы — встреча с «Нефтехимиком» завершилась вничью, а играх против «СКА-Хабаровск» и вологодского «Динамо» ярославцы проиграли.

Денег у команды нет, поэтому в межсезонье все трансферы это либо аренды, либо кого-то брали с рынка свободных агентов.

В первом туре нового сезона Российской Первой Лиги «Шинник» на своем поле принимал «Краснодар-2» и потерпел поражение со счетом 0:2, пропустив на 14-й и 84-й минутах матча.

Прогноз и ставка

На победу «Акрона» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.85, а победу «Шинника» — за 5.80.

Прогноз - «Шинник» еще сыроват и явно слабее своих соперников из Первой Лиги. А вот «Акрон» понемногу набирает форму и имеет все шансы в домашнем поединке забрать свои первые 3 очка в нынешнем розыгрыше.

Ставка - Победа «Акрона» с форой (-1.5) за 2.62.