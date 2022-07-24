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    «Акрон» уверенно заберет 3 очка

    «Акрон» — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Первая Лига, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Шинник»
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    Фрагмент матча
    «Акрон» на своем поле сыграет против «Шинника» в рамках второго тура Первой Лиги России. Матч состоится 24 июля, начало — 16:00 (мск). «Акрон» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Июля 2022 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 17:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
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    «Акрон»

    Для «Акрона» прошлый сезон стал одним из лучших, если не лучшим в истории. Тольяттинцы заняли десятое место в турнирной таблице, переквалифицировавшись из аутсайдеров в крепких середняков Первой лиги, которые навязывали борьбу даже топ-клубам.

    Во время межсезонья клуб покинули несколько игроков, на замену которым пришло неплохое пополнение в лице Сергея Макарова из «Ротора», Данила Полубояринова из «Торпедо», а также Павла Шакуро из «Енисея».

    В товарищеских матчах «Акрон» проявил себя неуверенно, сыграв четыре поединка и одержав всего одну победу над «Крыльями Советов» (3:0).

    Новый сезон Первой Лиги «Акрон» начал с выездного матча против «Волгаря», в котором минимально проиграл своему сопернику со счетом 1:0 пропустив единственный гол поединка ещё на 12-й минуте встречи.

    «Шинник»

    «Шинник» в прошлом сезоне стал победителем второй группы ФНЛ-2, благодаря чему вернулся в Первую лигу. Команда Вадима Евсеева идеально провела предыдущий чемпионат. В 22 матчах она потерпела лишь одно поражение.

    В трех товарищеских матчах «Шинник» не одержал ни одной победы — встреча с «Нефтехимиком» завершилась вничью, а играх против «СКА-Хабаровск» и вологодского «Динамо» ярославцы проиграли.

    Денег у команды нет, поэтому в межсезонье все трансферы это либо аренды, либо кого-то брали с рынка свободных агентов.

    В первом туре нового сезона Российской Первой Лиги «Шинник» на своем поле принимал «Краснодар-2» и потерпел поражение со счетом 0:2, пропустив на 14-й и 84-й минутах матча.

    Прогноз и ставка

    На победу «Акрона» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.85, а победу «Шинника» — за 5.80.

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    Прогноз - «Шинник» еще сыроват и явно слабее своих соперников из Первой Лиги. А вот «Акрон» понемногу набирает форму и имеет все шансы в домашнем поединке забрать свои первые 3 очка в нынешнем розыгрыше.

    Ставка - Победа «Акрона» с форой (-1.5) за 2.62.

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    «Акрон» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. «Акрон» уверенно заберет 3 очка
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