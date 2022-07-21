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    Швейцарцы откроют новый сезон с победы?

    «Лиепая» — «Янг Бойз». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Янг Бойз»
    «Лиепая» на своём поле сыграет против «Янг Бойз» в рамках первого матча 2-го раунда Лиги конференций. Матч состоится 21 июля, начало — 17:00 по мск. «Лиепая» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Лиепая
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Лиепая 17:00 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Лиепая»

    Бронзовый призёр чемпионата Латвии начал путь в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. На начальном этапе квалификации в соперниках был клуб из Косово «Гиляни».

    «Лиепая» своего соперника одолела с трудом. Первую игру латвийский коллектив в гостях проиграл (0:1). В ответке одержали победу со счётом 3:1.

    Коэффициенты матча Лиепая — Янг Бойз

  • 1
  • 17.00
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 1.18
  • Ставка
    •

    Интересный факт — победный гол забил с пенальти Додо — за 2 минуты до финального свистка.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Латвии «Лиепая» идёт на 4-м месте. От идущей на 3-м месте «Риги» отставание составляет 4 очка.

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» — 15-ти кратный чемпион Швейцарии. В последний раз «желто-чёрные» выигрывали золото лиги в 2021-м.

    Наилучшие достижения клуба в еврокубках — полуфиналист Кубка Европейских чемпионов 1959-го года и четвертьфиналист Кубка обладателей кубков УЕФА образца 88-го.

    Год назад «Янг Бойз» играл в Лиге чемпионов. Прошел все этапы отбора, сметая на своем пути «Слован», «Клуж» и «Ференцварош».

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    • В основной сетке сражался с грандами мирового футбола: «Манчестер Юнайтед», «Аталанта» и «Вильярреал». Была громкая победа над МЮ и ничья с теми же «красными дьяволами» + разошлись миром с «Аталантой».

    Сезон 2022/2023. «Янг Бойз» уже стартовал с первой победы в новом официальном сезоне. 16 июля «жёлто-чёрные» в родных стенах разгромили «Цюрих» в рамках 1-го тура чемпионата Швейцарии.

    Прогноз и ставка

    В данном матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиепаи» в этом матче можно поставить за 12.00, ничья оценена в 6.40, а на успех «Янг Бойз» — за 1.20.

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    «Лиепая» — явный аутсайдер пары. Бронзовому призёру достался крепкий швейцарский клуб, который на равных играет с топ-клубами Европы.

    «Янг Бойз» — шикарен в атаке, это доказала игра в 1-м туре чемпионата Швейцарии против «Цюриха».

    Швейцарский клуб наверняка проведёт большую часть игры у чужих ворот. Не исключаем крупной победы и множество забитых голов.

    Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.24

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    «Лиепая» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Швейцарцы откроют новый сезон с победы?
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