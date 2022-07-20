«Легия» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 июля, начало — в 19:00 мск. «Легия» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Легия»

Эта команда только стартовала в новом чемпионате Польши. Причем в стартовом туре «Легия» упустила победу над «Короной» (1:1).

Поединок с «Селтиком» — прекрасный шанс дать возможность проявить себя ближайшим резервистам, да и основная обойма наверняка будет задействована.

В контрольных матчах команда выглядела нестабильно. «Легия» многовато пропускала в свои ворота.

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Последний товарищеский матч сложился для «Легии» удачно. Команда сумела переиграть луганскую «Зарю» (2:1).

«Селтик»

Эта команда отлично проявила себя в минувшем сезоне. «Селтик» уверенно вернул себе чемпионский титул.

«Селтик» нынешним летом неплохо выглядит в контрольных матчах. Из четырех сыгранных поединков «кельты» выиграли дважды при двух ничьих.

Последний поединок шотландцы свели вничью. Битва с «Блэкберном» получилась довольно увлекательной (2:2).

Атака во главе с Жотой явно постарается проявить себя максимальным образом. Так что стоит ожидать от «кельтов» активности у ворот соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Селтик» за 2.16, на ничью за 3.62, а на «Легию» — за 2.84.

«Легия» в летних контрольных матчах выглядела не столь убедительно.

«Селтик» выгодно смотрится в атаке .

Сильная атака «кельтов» обеспечит им победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Селтика» с коэффициентом 2.16.