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    «Кельты» справятся с «Легией»?

    «Легия» — «Селтик». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, товарищеский матч, 20 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Легия Прогнозы на Селтик
    Прогноз и ставки на «Легия» — «Селтик»
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    Йосип Юранович
    «Легия» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 июля, начало — в 19:00 мск. «Легия» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 20 Июля 2022 года
    Легия
  • Варшава
    •  Легия 19:00 Селтик Селтик
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Легия»

    Эта команда только стартовала в новом чемпионате Польши. Причем в стартовом туре «Легия» упустила победу над «Короной» (1:1).

    Поединок с «Селтиком» — прекрасный шанс дать возможность проявить себя ближайшим резервистам, да и основная обойма наверняка будет задействована.

    В контрольных матчах команда выглядела нестабильно. «Легия» многовато пропускала в свои ворота.

    Все прогнозы на футбол

    Последний товарищеский матч сложился для «Легии» удачно. Команда сумела переиграть луганскую «Зарю» (2:1).

    «Селтик»

    Эта команда отлично проявила себя в минувшем сезоне. «Селтик» уверенно вернул себе чемпионский титул.

    «Селтик» нынешним летом неплохо выглядит в контрольных матчах. Из четырех сыгранных поединков «кельты» выиграли дважды при двух ничьих.

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    • Последний поединок шотландцы свели вничью. Битва с «Блэкберном» получилась довольно увлекательной (2:2).

    Атака во главе с Жотой явно постарается проявить себя максимальным образом. Так что стоит ожидать от «кельтов» активности у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Селтик» за 2.16, на ничью за 3.62, а на «Легию» — за 2.84.

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    «Легия» в летних контрольных матчах выглядела не столь убедительно.

    «Селтик» выгодно смотрится в атаке.

    Сильная атака «кельтов» обеспечит им победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Селтика» с коэффициентом 2.16.

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    «Легия» — «Селтик»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. «Кельты» справятся с «Легией»?
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