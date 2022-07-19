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    Американки возьмут реванш у канадок?

    США (Ж) — Канада (Ж). Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, женский чемпионат КОНКАКАФ-2022, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на США (Ж) — Канада (Ж)
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    Алекс Морган
    В полуфинальном поединке чемпионата КОНКАКАФ-2022 женская сборная США сыграет против команды Канады. Матч пройдет 19 июля и начнется в 05:00 по мск. США (Ж) — Канада (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США (Ж)

    Женская сборная США по футболу — одна из сильнейших сборных в мире. Она является 4-кратным чемпионом мира и 8-кратным победителем континентального первенства.

    Американки на групповом этапе КОНКАКАФ-2022 поочередно всухую переиграли сборную Гаити 3:0, сборную Ямайки 5:0 и сборную Мексики 1:0.

    В четвертьфинале «звездно-полосатые» легко справились с футболистками из Коста-Рики, разгромив их со счетом 3:0.

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    К данной же игр сборная США подходит с 10-матчевой победной серией, в которой она пропустила лишь гол, а семь ее выигрышей были крупными. Отметим, что последний раз они уступали почти год тому назад, проиграв как раз канадкам.

    Канада (Ж)

    Женская сборная Канады также является одной из сильнейших сборных Северной Америки и мира. На мундиалях она не разу не побеждала, а вот в континентальном первенстве дважды побеждала и четыре раза уступала в финале.

    Канадки также без усилий преодолели групповую стадию данного турнира, поочередно обыграв сборные Тринидад и Тобаго 6:0, Панамы 1:0 и Коста-Рики 2:0.

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    • На четвертьфинальной стадии «кленовые листья» легко одолели футболисток из Ямайки, забив им три безответных мяча.

    За последние 10 очных игр этих сборных канадки смогли выиграть в основное время лишь раз, восемь встреч остались за американками и один поединок победителя не выявил.

    Прогноз и ставка на США (Ж) — Канада (Ж)

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа США (Ж) — 1.82, победа Канады (Ж) — 4.46, ничья — 3.00.

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    Проход: США (Ж) — 1.45; Канады (Ж) — 2.80.

    Обе команды на данном турнире действую безупречно, но американки все-таки сильнее в игровом и историческом плане. В общем, ждем здесь виктории «янки» еще в основное время.

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    США (Ж) — Канада (Ж): прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Американки возьмут реванш у канадок?
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