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    Есть ли шансы у чемпиона Сан-Марино?

    «Ла Фиорита» — «Балкани». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, квалификация Лиги конференций, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ла Фиорита» — «Балкани»
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    «Балкани» — фаворит матча
    «Ла Фиорита» из Сан-Марино сыграет на своём поле с косовским «Балкани» в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдёт 19 июля, начало — в 21:45 по мск. «Ла Фиорита» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 19 Июля 2022 года
    La Fiorita
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    •  La Fiorita 21:45 Балкани Балкани
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    «Ла Фиорита»

    «Ла Фиорита» является шестикратным чемпионом Сан-Марино. С 2012 года клуб является неизменным участником квалификации еврокубковых турниров, однако ни разу не преодолевал первую стадию отбора.

    Причем коллектив из городка Монтеджардино на евроарене не добыл ни одной победы. За 21 проведенную встречу он только дважды расписал мировые и потерпел 19 поражений.

    Также у «желто-синих» большие проблемы в еврокубковым матчах с забитыми мячами. Ведь за все проведенные 21 игру они провели только четыре мяча и ни раза больше одного гола за игру.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Коллектив в нынешнем сезоне стартовал в Лиге чемпионов, но в предварительном раунде уступил «Интер Клубу Эскальдес» (1:2) из Андорры.

    «Балкани»

    Турнир в Косово ещё не стартовал. Лучший клуб футбольной ассоциации «Балкани» дебютировал в Лиге чемпионов.

    Там он начал борьбу с 1-го раунда квалификации, но уступил литовскому «Жальгирису». После ничьей 1:1 дома и 0:1 в дополнительное время на выезде.

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    • На внутренней арене клуб добился исторического успеха — золотого титула. «Балкани» в прошлой кампании набрал 76 очков.

    «Балкани» — профессиональный футбольный клуб. С 1952-го года играл в различных дивизионах югославского футбола. До 65-го года команда носила название «Ринина».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,18.

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    Успех хозяев поля оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Балкани» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,75.

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    «Ла Фиорита» — «Балкани»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли шансы у чемпиона Сан-Марино?
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