В 3-м туре женского чемпионата Европы-2020 сборная Италии сыграет с командой Бельгии. Встреча группы Д пройдет 18 июля в английском Манчестере и начнется в 22:00 по мск. Италия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия (Ж)

В отборе на Евро-2022 итальянки за 10 туров записали на свой счет восемь побед и ничью, заняв второе место в группе. Разница мячей 37-5.

Перед чемпионатом Европы «скуадра адзура» провела только один спарринг, в котором обменялась голами с испанками 1:1.

На Евро сборная Италии стартовала более чем неудачно- со счетом 1:5 проиграв сборной Франции, причем все пять мячей пропустив еще до перерыва.

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Затем в матче с Исландией сборная Италии пропустила быстрый гол уже на 3-й минуте и ушла от поражения во втором тайме — 1:1.

Бельгия (Ж)

В отборе на Евро-2022 «красные» добыли семь побед в 8 матчах и 21 балл, что принесло первую позицию в турнирной таблице. В атаке команда отличилась 37 раз, пропустив 7 голов.

Перед Евро-2020 Бельгия в товарняках уступила 0:1 Австрии и 0:3 Англии, а также переиграла 4:1 Северную Ирландию и 6:1 Люксембург.

На старте турнира бельгийки сыграли вничью с Исландией (1:1), пропустив во втором тайме, но быстро заработав и реализовав пенальти. Отметим, что исландки не реализовали одиннадцатиметровый в первом тайме.

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Во втором туре сборная Бельгии проиграла команде Франции со счетом 1:2. Все мячи были забиты в первом тайме — бельгийки пропустив быстрый гол, отыгрались и снова пропустили перед перерывом. Француженки не реализовали пенальти в концовке.

Прогноз и ставка

На победу Италии (Ж) в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью в основное время — 3.50, а на победу Бельгии (Ж) — 3.40.

У команд по 1 очку и учитывая, что в параллельном матче Франция (6 очков) наверняка обыграет Исландию (2), победитель этого матча выйдет в четвертьфинал. Ничья не устроит ни одну из команд.

Команды встречались дважды и оба раза побеждала Бельгия (2:1 и 4:1). Прогноз: Бельгия (Ж) не проиграет верховой матч. .