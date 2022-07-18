ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Наши проблемы. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ Кристиан ЭриксенВопреки всему. Эриксен и другие игроки, возобновившие карьеру после серьезных проблем со здоровьем Трофей-ушастик Лиги чемпионов Класс «Шерифа», сюрприз от «Пюника» и грузинский провал
  • 22:02
    • «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в Грозном
  • 18:49
    • «Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»
  • 23:31
    • «Интер» сыграл вничью с «Монако», у Головина гол и ассист
  • 21:41
    • ПСЖ арендовал лучшего бомбардира «Реймса»
  • 19:37
    • «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Оренбургом»
  • 17:08
    • ЦСКА всухую обыграл «Урал»
    Все новости спорта

    Кто завоюет путевку в четвертьфинал женского Евро-2022?

    Италия — Бельгия. Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, женский Евро-2022, 18 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на сборную Бельгии
    Прогноз и ставки на Италия — Бельгия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Бельгии
    В 3-м туре женского чемпионата Европы-2020 сборная Италии сыграет с командой Бельгии. Встреча группы Д пройдет 18 июля в английском Манчестере и начнется в 22:00 по мск. Италия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Италия (Ж)

    В отборе на Евро-2022 итальянки за 10 туров записали на свой счет восемь побед и ничью, заняв второе место в группе. Разница мячей 37-5.

    Перед чемпионатом Европы «скуадра адзура» провела только один спарринг, в котором обменялась голами с испанками 1:1.

    На Евро сборная Италии стартовала более чем неудачно- со счетом 1:5 проиграв сборной Франции, причем все пять мячей пропустив еще до перерыва.

    Все прогнозы на футбол

    Затем в матче с Исландией сборная Италии пропустила быстрый гол уже на 3-й минуте и ушла от поражения во втором тайме — 1:1.

    Бельгия (Ж)

    В отборе на Евро-2022 «красные» добыли семь побед в 8 матчах и 21 балл, что принесло первую позицию в турнирной таблице. В атаке команда отличилась 37 раз, пропустив 7 голов.

  • Трансферный дайджест. 5-11 июля
  • Усилится ли «Бавария» голландским защитником, переманит ли «МЮ» звезду «Барселоны», найдет ли новый клуб экс-капитан «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней
  • 11/07/2022

    • Перед Евро-2020 Бельгия в товарняках уступила 0:1 Австрии и 0:3 Англии, а также переиграла 4:1 Северную Ирландию и 6:1 Люксембург.

    На старте турнира бельгийки сыграли вничью с Исландией (1:1), пропустив во втором тайме, но быстро заработав и реализовав пенальти. Отметим, что исландки не реализовали одиннадцатиметровый в первом тайме.

    Все футбольные трансферы

    Во втором туре сборная Бельгии проиграла команде Франции со счетом 1:2. Все мячи были забиты в первом тайме — бельгийки пропустив быстрый гол, отыгрались и снова пропустили перед перерывом. Француженки не реализовали пенальти в концовке.

    Прогноз и ставка

    На победу Италии (Ж) в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью в основное время — 3.50, а на победу Бельгии (Ж) — 3.40.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    У команд по 1 очку и учитывая, что в параллельном матче Франция (6 очков) наверняка обыграет Исландию (2), победитель этого матча выйдет в четвертьфинал. Ничья не устроит ни одну из команд.

    Команды встречались дважды и оба раза побеждала Бельгия (2:1 и 4:1). Прогноз: Бельгия (Ж) не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.66 и ТБ 2,5 за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 07:35
    •  1.87
  • Прогноз на матч Велес Москва — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Серундоло — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акжайык — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Слуцк — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Ордабасы — Аксу
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флора — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рубин — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Байер — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Волгарь — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Туран — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Италия — Бельгия: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 18.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто завоюет путевку в четвертьфинал женского Евро-2022?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры