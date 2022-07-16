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    «Селтик» вновь пробьет верховой тотал?

    «Селтик» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, товарищеский матч, 16 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Блэкберн»
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    «Селтик»
    В четверг, 16 июля, в контрольном поединке шотландский «Селтик» на своем стадионе в Глазго сыграет против английского «Блэкберна». Начало — в 14:30 по мск. «Селтик» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Июля 2022 года
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    «Селтик»

    «Селтик» наряду с «Рейнджерс» — один из самых титулованных клубов Шотландии. Так, в прошлом сезоне он выиграл золотые медали внутреннего первенства и стал обладателем местного Кубка Лиги.

    «Кельты» также добрались до финала национального Кубка, но там проиграли «рейнджерам», а на евроанене они добрались до 1/16 финала Лиги конференций, уступив там норвежскому «Будё/Глимт».

    Свою последнюю официальную встречу клуб из Глазго провел в середине мая. После того он отыграл три товарняка, дважды победив при одной мировой. Причем все игры носили верховой характер.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что «Селтик» по итогам основного времени не проигрывал в последних своих 16 проведенных поединках с учетом всех турниров.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» — представитель первого английского дивизиона. В прошлом сезоне команда даже одно время претендовала на повышение, но в итоге смазала концовку, финишировав на восьмом месте в турнирной таблице.

    В заключительном отрезке чемпионата «бродяги» проиграли четыре игры из восьми, два поединка они еще свели вничью и смогли добиться столько же викторий.

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    • В межсезонье коллектив провел два матча с четвертолиговым «Аккрингтоном», обменявшись с ним победами, а также расписал мировую с шотландским «Данди» 1:1.

    Между собой эти команды встречались трижды. В двух случаях сильнее был «Селтик» и раз верх брал «Блэкберн».

    Прогноз и ставка на «Селтик» — «Блэкберн»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Селтика» — 1.52, победа «Блэкберна» — 4.55, ничья — 3.56

    Чемпион Шотландии в контрольных поединках демонстрирует очень высокую результативность. Прогнозируем, что он не изменит своей тенденции и на этот раз, пробив верховой тотал.

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    «Селтик» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. «Селтик» вновь пробьет верховой тотал?
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