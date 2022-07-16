«Селтик»
«Селтик» наряду с «Рейнджерс» — один из самых титулованных клубов Шотландии. Так, в прошлом сезоне он выиграл золотые медали внутреннего первенства и стал обладателем местного Кубка Лиги.
«Кельты» также добрались до финала национального Кубка, но там проиграли «рейнджерам», а на евроанене они добрались до 1/16 финала Лиги конференций, уступив там норвежскому «Будё/Глимт».
Свою последнюю официальную встречу клуб из Глазго провел в середине мая. После того он отыграл три товарняка, дважды победив при одной мировой. Причем все игры носили верховой характер.
Отметим, что «Селтик» по итогам основного времени не проигрывал в последних своих 16 проведенных поединках с учетом всех турниров.
«Блэкберн»
«Блэкберн» — представитель первого английского дивизиона. В прошлом сезоне команда даже одно время претендовала на повышение, но в итоге смазала концовку, финишировав на восьмом месте в турнирной таблице.
В заключительном отрезке чемпионата «бродяги» проиграли четыре игры из восьми, два поединка они еще свели вничью и смогли добиться столько же викторий.
В межсезонье коллектив провел два матча с четвертолиговым «Аккрингтоном», обменявшись с ним победами, а также расписал мировую с шотландским «Данди» 1:1.
Между собой эти команды встречались трижды. В двух случаях сильнее был «Селтик» и раз верх брал «Блэкберн».
Прогноз и ставка на «Селтик» — «Блэкберн»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Селтика» — 1.52, победа «Блэкберна» — 4.55, ничья — 3.56
Чемпион Шотландии в контрольных поединках демонстрирует очень высокую результативность. Прогнозируем, что он не изменит своей тенденции и на этот раз, пробив верховой тотал.