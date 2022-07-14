«Мура» сыграет на своём поле со «Сфынтул Георге» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдёт 14 июля, начало — в 21:00 по мск. «Мура» — «Сфынтул Георге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мура»

В первом матче квалификации Лиги конференции экс-чемпион Словении одержал победу над молдавской командой (2:1). Причем гол «Мура» пропустила в концовке поединка перед самым финальным свистком.

«Мура» — фаворит пары. Команда в прошлогоднем розыгрыше Лиги конференций сенсационно обыгрывала лондонский «Тоттенхэм» (2:1).

В случае успеха словенский клуб в следующем раунде Лиги конференций сразится с ирландской командой «Сент-Патрик».

Все прогнозы на Лигу конференций

Скоро стартует новый сезон в чемпионате Словении. Первый тур состоится 17 июля. «Мура» стартовую игру проведёт против бронзового призёра чемпионата. Это будет гостевая игра против «Олимпии» из Любляны.

«Сфынтул Георге»

«Сфынтул Георге» остается в игре в битве за путевку во 2-й отборочный раунд Лиги конференций.

Гол Джибрил Ибрахима на 89-й минуте встречи сохранил интригу до ответного поединка.

В Молдове сейчас межсезонье. Новый чемпионат в Суперлиге запланирован на конец июля. 31-го числа «Сфынтул Георге» сыграет против «Петрокуба» — еще одного участника Лиги конференций от футбольной ассоциации Молдавии.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры предлагают поставить на «Муру» за 1.22, на ничью за 5.95, а на «Сфынтул Георге» — за 11.00

При всем уважении к «Сфынтул Георге», команда не тянет на 2-й рануд Лиги конференций в этом сезоне.

Ну а «Мура» и по классу сильнее, да и решающая игра пройдет в Словении при собственных болельщиках.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 1,5 и проход «Муры» дальше за 1.60