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    «Ривер Плейт» прервет свою неудачную серию?

    «Барракас Cентраль» — «Ривер Плейт». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Кубок Аргентины, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барракас Cентраль» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейт»
    «Барракас Cентраль» дома примет «Ривер Плейт» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины. Поединок пройдет в ночь на 14 июля и начнется в 03:30 по мск. «Барракас Cентраль» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барракас Cентраль»

    «Барракас Cентраль» данный чемпионат Аргентины проводит пока в целом неплохо. После семи туров он разместился на 13 позиции в турнирной таблице, имея в активе 9 баллов.

    Коллектив пока за всю турнирную дистанцию по два раза побеждал и проигрывал, а также три поединка завершил вничью, забил и пропустил по девять голов.

    К данной же игре команда подходит с серией из двух выигрышей. В этот удачный период он поочередно в рамках чемпионата страны одолел 2:1 «Сан-Лоренсо» дома и 2:0 «Тальерес» на выезде.

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    «Барракас Cентраль» уже прошел одну стадию этого кубкового розыгрыша, разгромив на своем поле представителя четвертого дивизиона со счетом 4:1.

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» — один из грандов аргентинского футбола. Команда ставит перед собой всегда высокие задачи. Однако в этом первенстве она выступает пока не особо хорошо.

    И после семи проведенных матчей набрала всего восемь баллов, с которыми идет только на 15 позиции в турнирной таблице, но от третьей строки отстает всего на пять пунктов.

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    • «Миллионеры» проиграли три последние игры из четырех при одной мировой. В последнем туре чемпионата они дома уступили «Годой Крус» 0:2, а немногим ранее проиграли в 1/8 финала КЛ соотечественникам из «Велес Сарсфилд».

    «Ривер Плейт» в этом розыгрыше Кубка Аргентины также преодолел один этап, разгромив на своем поле коллектив аж из шестого дивизиона со счетом 5:0.

    Данные команды ранее между собой не играли. И это встреча будет дебютной для них.

    Прогноз и ставка на «Барракас Cентраль» — «Ривер Плейт»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ривер Плейт» — 2.33, победа «Барракас Cентраль» — 2.93, ничья — 3.20.

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    Проход: «Ривер Плейт» — 1.81; «Барракас Cентраль» — 2.00.

    Прогнозируем, что «Ривер Плейт» приложит сверхусилия для того, чтобы прервать свою неудачную серию и должен выйти победителем из данного противостояния.

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    «Барракас Cентраль» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» прервет свою неудачную серию?
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