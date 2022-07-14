«Барракас Cентраль» дома примет «Ривер Плейт» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины. Поединок пройдет в ночь на 14 июля и начнется в 03:30 по мск. «Барракас Cентраль» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барракас Cентраль»

«Барракас Cентраль» данный чемпионат Аргентины проводит пока в целом неплохо. После семи туров он разместился на 13 позиции в турнирной таблице, имея в активе 9 баллов.

Коллектив пока за всю турнирную дистанцию по два раза побеждал и проигрывал, а также три поединка завершил вничью, забил и пропустил по девять голов.

К данной же игре команда подходит с серией из двух выигрышей. В этот удачный период он поочередно в рамках чемпионата страны одолел 2:1 «Сан-Лоренсо» дома и 2:0 «Тальерес» на выезде.

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«Барракас Cентраль» уже прошел одну стадию этого кубкового розыгрыша, разгромив на своем поле представителя четвертого дивизиона со счетом 4:1.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» — один из грандов аргентинского футбола. Команда ставит перед собой всегда высокие задачи. Однако в этом первенстве она выступает пока не особо хорошо.

И после семи проведенных матчей набрала всего восемь баллов, с которыми идет только на 15 позиции в турнирной таблице, но от третьей строки отстает всего на пять пунктов.

«Миллионеры» проиграли три последние игры из четырех при одной мировой. В последнем туре чемпионата они дома уступили «Годой Крус» 0:2, а немногим ранее проиграли в 1/8 финала КЛ соотечественникам из «Велес Сарсфилд».

«Ривер Плейт» в этом розыгрыше Кубка Аргентины также преодолел один этап, разгромив на своем поле коллектив аж из шестого дивизиона со счетом 5:0.

Данные команды ранее между собой не играли. И это встреча будет дебютной для них.

Прогноз и ставка на «Барракас Cентраль» — «Ривер Плейт»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ривер Плейт» — 2.33, победа «Барракас Cентраль» — 2.93, ничья — 3.20.

Проход: «Ривер Плейт» — 1.81; «Барракас Cентраль» — 2.00.

Прогнозируем, что «Ривер Плейт» приложит сверхусилия для того, чтобы прервать свою неудачную серию и должен выйти победителем из данного противостояния.