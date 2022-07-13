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    «Сандерленд» даст бой «волкам»?

    «Рома» — «Сандерленд». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Сандерленд»
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    Тэмми Абрахам
    «Рома» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 июля, начало — в 13:00 мск. «Рома» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 13:00 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
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    «Рома»

    Римляне в минувшем сезоне добились главной цели — выиграли Лигу конференций, одолев в финале «Фейеноорд» (1:0).

    Особенно сильно выглядела атака «Рома», в которой тон задавал Тэмми Абрахам. В активе форварда 17 мячей в Серии А.

    «Рома» только начинает подготовку к новому сезону. Впрочем, в любом кадровом сочетании римляне сильны и монолитны.

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    Безусловно, «Рома» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против не самого сильного соперника.

    «Сандерленд»

    В минувшем сезоне эта команда вернулась во второй по рангу английский дивизион, хотя еще относительно недавно обитала в АПЛ.

    Теперь «Сандерленд» фактически начинает свой новый путь. Интересно, что в финале плей-офф команда переиграла «Уикомб» (0:2).

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    • Разумеется, в этой встрече команда будет действовать вторым номером, рассчитывая лишь на контратаки.

    В своем последнем контрольном матче «Сандерленд» добыл победу. Команда переиграла скромный «Гейтсхэд» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.31, на ничью за 6.26, а на «Сандерленд» — за 9.09.

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    Римляне наверняка будут атаковать с первых минут матча.

    «Сандерленд» будет действовать от обороны.

    Римлянам пока не хватает игровой практики. Наши прогноз и ставка — Фора «Сандерленда» +1.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Рома» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. «Сандерленд» даст бой «волкам»?
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