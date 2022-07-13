«Рома» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 июля, начало — в 13:00 мск. «Рома» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Римляне в минувшем сезоне добились главной цели — выиграли Лигу конференций, одолев в финале «Фейеноорд» (1:0).

Особенно сильно выглядела атака «Рома», в которой тон задавал Тэмми Абрахам. В активе форварда 17 мячей в Серии А.

«Рома» только начинает подготовку к новому сезону. Впрочем, в любом кадровом сочетании римляне сильны и монолитны.

Все прогнозы на футбол

Безусловно, «Рома» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против не самого сильного соперника.

«Сандерленд»

В минувшем сезоне эта команда вернулась во второй по рангу английский дивизион, хотя еще относительно недавно обитала в АПЛ.

Теперь «Сандерленд» фактически начинает свой новый путь. Интересно, что в финале плей-офф команда переиграла «Уикомб» (0:2).

Разумеется, в этой встрече команда будет действовать вторым номером, рассчитывая лишь на контратаки.

В своем последнем контрольном матче «Сандерленд» добыл победу. Команда переиграла скромный «Гейтсхэд» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.31, на ничью за 6.26, а на «Сандерленд» — за 9.09.

Римляне наверняка будут атаковать с первых минут матча.

«Сандерленд» будет действовать от обороны .

Римлянам пока не хватает игровой практики. Наши прогноз и ставка — Фора «Сандерленда» +1.5 с коэффициентом 2.16.