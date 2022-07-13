«Рома»
Римляне в минувшем сезоне добились главной цели — выиграли Лигу конференций, одолев в финале «Фейеноорд» (1:0).
Особенно сильно выглядела атака «Рома», в которой тон задавал Тэмми Абрахам. В активе форварда 17 мячей в Серии А.
«Рома» только начинает подготовку к новому сезону. Впрочем, в любом кадровом сочетании римляне сильны и монолитны.
Безусловно, «Рома» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против не самого сильного соперника.
«Сандерленд»
В минувшем сезоне эта команда вернулась во второй по рангу английский дивизион, хотя еще относительно недавно обитала в АПЛ.
Теперь «Сандерленд» фактически начинает свой новый путь. Интересно, что в финале плей-офф команда переиграла «Уикомб» (0:2).
Разумеется, в этой встрече команда будет действовать вторым номером, рассчитывая лишь на контратаки.
В своем последнем контрольном матче «Сандерленд» добыл победу. Команда переиграла скромный «Гейтсхэд» (2:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.31, на ничью за 6.26, а на «Сандерленд» — за 9.09.
Римляне наверняка будут атаковать с первых минут матча.
«Сандерленд»
Римлянам пока не хватает игровой практики. Наши прогноз и ставка — Фора «Сандерленда» +1.5 с коэффициентом 2.16.