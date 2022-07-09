«Сиэтл Саундерс»
Команда представляет Западную конференцию, где она занимает 7 место, замыкая группу плей-офф. У нее 26 очков после сыгранных 17 матчей турнира.
«Сиэтл» прервал свою беспроигрышную серию из четырех поединков поражением от «Монреаля» (1:2) в позапрошлом матче.
Ранее «Саундерс» победили «Канзас-Сити» (3:0), «Ванкувер» (4:0) и «Шарлотт» (2:1), а также сыграли вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1).
В прошлом туре коллектив из штата Вашингтон переиграл на выезде «Торонто», поэтому получил шанс установить новую беспроигрышную серию.
«Портленд Тимберс»
Эта команда выступает, в целом, ниже своего привычного уровня. «Портленд Тимберс» находится на 10-м месте в таблице.
«Портленд Тимберс» в 19 матчах забил 29 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила 29 раз.
В минувшем туре «Портленд Тимберс» добыл лишь один балл. На выезде команда разошлась миром с «Нэшвиллом» (2:2).
В последних четырех поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, франчайз не знает поражений при двух победах и двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.
Успех формальных гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.