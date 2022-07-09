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    Прервется ли беспроигрышная серия «Портленда»?

    «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, МЛС, 9 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс»
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    «Портленд Тимберс» не проигрывает уже четыре матча
    «Сиэтл Саундерс» на своем поле сыграет против «Портленд Тимберс» в рамках МЛС. Матч состоится 9 июля, начало — 23:30 (мск). «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл Саундерс»

    Команда представляет Западную конференцию, где она занимает 7 место, замыкая группу плей-офф. У нее 26 очков после сыгранных 17 матчей турнира.

    «Сиэтл» прервал свою беспроигрышную серию из четырех поединков поражением от «Монреаля» (1:2) в позапрошлом матче.

    Ранее «Саундерс» победили «Канзас-Сити» (3:0), «Ванкувер» (4:0) и «Шарлотт» (2:1), а также сыграли вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1).

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    В прошлом туре коллектив из штата Вашингтон переиграл на выезде «Торонто», поэтому получил шанс установить новую беспроигрышную серию.

    «Портленд Тимберс»

    Эта команда выступает, в целом, ниже своего привычного уровня. «Портленд Тимберс» находится на 10-м месте в таблице.

    «Портленд Тимберс» в 19 матчах забил 29 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила 29 раз.

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    • В минувшем туре «Портленд Тимберс» добыл лишь один балл. На выезде команда разошлась миром с «Нэшвиллом» (2:2).

    В последних четырех поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, франчайз не знает поражений при двух победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех формальных гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли беспроигрышная серия «Портленда»?
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