«Сан-Лоренсо»
«Святые» провели 7 матчей в турнире и добыли только 7 очков, с которыми они занимают 15 место. За этот отрезок клуб набрал одну победу, поражение и 4 ничьи.
«Сан-Лоренсо» выиграл один из последних пяти матчей чемпионата. Коллектив победил «Сентраль Кордоба» со счетом 2:0.
После этого в двух играх хозяева разжились только одной ничьей. Один пункт они набрали в матче с «Тигре» (1:1). Далее было поражение от клуба «Барракас Сентраль» со счетом 1:2.
«Вороны» сыграли вничью в последних четырех матчах дома с учетом всех турниров.
«Бока Хуниорс»
У гостей был непростой период, что отразилось на результатах в целом. До этой встречи коллектив не побеждал на протяжении четырех матчей.
Основной удар «Бока Хуниорс» получил в Копа Либертадорес. На стадии 1/8 финала команда встречалась с «Коринтиансом». Вопрос о выходе в четвертьфинал решался в серии пенальти, которую выиграл соперник.
Помимо матчей в Копа «генуэзцы» провели еще два неудачных матча в чемпионате. Там они проиграли «Унион» Санта-Фе (1:2) и «Банфилду» (0:3).
При этом на везде у «Бока» только одно поражение в пяти выступлениях при трех победах.
Прогноз и ставка
Несмотря на неудачную серию «Бока Хуниорс», букмекеры все же оставляют за ним звание фаворита встречи. Победа команды оценивается котировкой 2.06. На победу «Сан-Лоренсо» дают 4.00.
После вылета из Копа Либертадорес «сине-золотые» однозначно постараются подсластить пилюлю и одержать победу, которая им сейчас жизненно необходима. Тем более что последние два матча в турнире команда проиграла.
Учитывая такую запредельную мотивацию гостей, наверное, стоит поставить на них.