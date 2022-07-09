В 7 туре чемпионата Аргентины победитель позапрошлого розыгрыша «Бока Хуниорс» заедет в гости к «Сан-Лоренсо». Игра состоится 9 июля. Начало в 21:30 мск. «Сан-Лоренсо» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Лоренсо»

«Святые» провели 7 матчей в турнире и добыли только 7 очков, с которыми они занимают 15 место. За этот отрезок клуб набрал одну победу, поражение и 4 ничьи.

«Сан-Лоренсо» выиграл один из последних пяти матчей чемпионата. Коллектив победил «Сентраль Кордоба» со счетом 2:0.

После этого в двух играх хозяева разжились только одной ничьей. Один пункт они набрали в матче с «Тигре» (1:1). Далее было поражение от клуба «Барракас Сентраль» со счетом 1:2.

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«Вороны» сыграли вничью в последних четырех матчах дома с учетом всех турниров.

«Бока Хуниорс»

У гостей был непростой период, что отразилось на результатах в целом. До этой встречи коллектив не побеждал на протяжении четырех матчей.

Основной удар «Бока Хуниорс» получил в Копа Либертадорес. На стадии 1/8 финала команда встречалась с «Коринтиансом». Вопрос о выходе в четвертьфинал решался в серии пенальти, которую выиграл соперник.

Помимо матчей в Копа «генуэзцы» провели еще два неудачных матча в чемпионате. Там они проиграли «Унион» Санта-Фе (1:2) и «Банфилду» (0:3).

При этом на везде у «Бока» только одно поражение в пяти выступлениях при трех победах.

Прогноз и ставка

Несмотря на неудачную серию «Бока Хуниорс», букмекеры все же оставляют за ним звание фаворита встречи. Победа команды оценивается котировкой 2.06. На победу «Сан-Лоренсо» дают 4.00.

После вылета из Копа Либертадорес «сине-золотые» однозначно постараются подсластить пилюлю и одержать победу, которая им сейчас жизненно необходима. Тем более что последние два матча в турнире команда проиграла.

Учитывая такую запредельную мотивацию гостей, наверное, стоит поставить на них.