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    И вновь будет обмен голами?

    «Сан-Паулу» — «Универсидад Католика». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Южноамериканский Кубок, 8 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Универсидад Католика»
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    «Сан-Паулу»
    8 июля на «Морумби» пройдет ответный матч 1/8 финала Южноамериканского Кубка, в котором бразильский «Сан-Паулу» встретится с чилийским клубом «Универсидад Католика». Старт поединка запланирован на 03:30 по мск. «Сан-Паулу» — «Универсидад Католика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    В первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад в Чили, победу праздновал бразильский клуб со счетом 4:2, так что сделал очень хороший задел перед ответкой.

    На групповом этапе Южноамериканского Кубка «Сан-Паулу» выиграл свой квартет, набрав 16 очков за шесть сыгранных матчей, опередив ближайшего соперника на пять баллов.

    «Трехцветные» не знали себе равных на предыдущей стадии, выиграв пять встреч при одном мировом исходе, забив 12 мячей, а пропустив в свои ворота только два гола.

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    Что касается чемпионата Бразилии, то там коллектив Рожерио Сени идет после 15 туров на седьмой строке, выиграв пять игр при семи мировых и трех фиаско. Сейчас у команды 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три виктории.

    «Универсидад Католика»

    «Универсидад Католика» оказался в этом турнире вылетев из Кубка Либертадореса, заняв там третье место в квартете, заработав всего четыре очка в шести играх.

    Опередить «католики» смогли только перуанский «Спортинг Кристалл», с которым и набрали все свои баллы. Бразильскому «Фламенго» и аргентинскому «Тальяресу» они по два раза проиграли.

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    • В чемпионате Чили коллектив располагаются на восьмом месте, набрав только 22 очка за 16 проведенных матчей. От зоны плей-офф он отстает всего на балл.

    В истории противостояний этих команд числиться пять встреч, три из которых закончились вничью и дважды сильнее был бразильский коллектив. Причем в четырех из них забивали обе команды.

    Прогноз и ставка на «Сан-Паулу» — «Универсидад Католика»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сан-Паулу» — 1.53, победа «Универсидад Католика» — 6.30, ничья — 4.10.

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    Проход: «Сан-Паулу» — 1.05; «Универсидад Католика» — 8.00.

    Результат первого матча позволяет команда вновь сыграть в открытый футбол, что и на этот раз должно обернуться забитыми мячами в обе стороны. Да и между собой они зачастую огорчают друг друга.

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    «Сан-Паулу» — «Универсидад Католика»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 08.07.2022. Прогнозы на футбол. И вновь будет обмен голами?
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