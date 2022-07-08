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    «Эстудиантес» пробьется в четвертьфинал

    «Эстудиантес» — «Форталеза». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Кубок Либертадорес, 8 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эстудиантес» — «Форталеза»
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    Эстудианес
    Аргентинский «Эстудиантес» из Ла Платы на своем поле примет бразильскую «Форталезу» в ответной игре 1/8 финала Кубка Либертадорес. Встреча состоится 8 июля и начнется в 03:30 по мск. «Эстудиантес» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Июля 2022 года
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    «Эстудиантес»

    В первом поединке противостояния неделю назад команды на поле «Форталезы» разошлись между собой ничьей 1:1, обменявшись забитыми мячами сразу же после перерыва.

    «Эстудиантес» легко прошел групповой этап Кубка Либертадорес. В шести играх он набрал 13 очков, что позволило коллективу стать в группе первым. Команда четырежды побеждала, еще по разу разойдясь миром и уступив.

    Вместе с клубом из Ла Платы дальше также прошли соотечественники из «Велес Сарсфилд», а уругвайский «Насьонал» и бразильский клуб «Брагантино» заняли третье и четвертое место соответственно.

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    При этом в чемпионате Аргентины «крысоловы» стартовали неудачно, и находится во второй половине турнирной таблицы. Клуб из шести встреч проиграл три, дважды одерживал виктории и раз разошелся миром.

    «Форталеза»

    «Форталеза» в своем квартете Кубка Либертадорес заняла второе место, обойдя третью строчку на три очка. Команда трижды выиграла при одной мировой и двух фиаско.

    «Львы» пропустили вперед себя только аргентинский «Ривер Плейт», но смогла опередить чилийский клуб «Коло Коло» и перуанскую «Альянса Лиму».

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    • При этом в чемпионате Бразилии коллектив выступает крайне слабо, и замыкает турнирную таблицу после 15 проведенных туров. От безопасной строки отставание составляет семь баллов.

    Перед этой игрой «Форталеза» потерпела фиаско в рамках бразильской Серии А, оказавшись на выезде слабей «Куритибы» 1:2, которое стало уже девятым в данном первенстве.

    Прогноз и ставка на «Эстудиантес» — «Форталеза»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эстудиантеса» — 1.84, победа «Форталезы» — 4.50, ничья — 3.52.

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    Проход: «Эстудиантеса» — 1.43; «Форталезы» — 2.85.

    «Эстудианес» в последнем отрезке сезона смотрится лучше соперника из Бразилии, да и фактор родных стен должен сыграть свою роль. В общем, прогнозируем победу аргентинцев еще в основное время.

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    «Эстудиантес» — «Форталеза»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 08.07.2022. Прогнозы на футбол. «Эстудиантес» пробьется в четвертьфинал
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