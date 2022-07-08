«Эстудиантес»
В первом поединке противостояния неделю назад команды на поле «Форталезы» разошлись между собой ничьей 1:1, обменявшись забитыми мячами сразу же после перерыва.
«Эстудиантес» легко прошел групповой этап Кубка Либертадорес. В шести играх он набрал 13 очков, что позволило коллективу стать в группе первым. Команда четырежды побеждала, еще по разу разойдясь миром и уступив.
Вместе с клубом из Ла Платы дальше также прошли соотечественники из «Велес Сарсфилд», а уругвайский «Насьонал» и бразильский клуб «Брагантино» заняли третье и четвертое место соответственно.
При этом в чемпионате Аргентины «крысоловы» стартовали неудачно, и находится во второй половине турнирной таблицы. Клуб из шести встреч проиграл три, дважды одерживал виктории и раз разошелся миром.
«Форталеза»
«Форталеза» в своем квартете Кубка Либертадорес заняла второе место, обойдя третью строчку на три очка. Команда трижды выиграла при одной мировой и двух фиаско.
«Львы» пропустили вперед себя только аргентинский «Ривер Плейт», но смогла опередить чилийский клуб «Коло Коло» и перуанскую «Альянса Лиму».
При этом в чемпионате Бразилии коллектив выступает крайне слабо, и замыкает турнирную таблицу после 15 проведенных туров. От безопасной строки отставание составляет семь баллов.
Перед этой игрой «Форталеза» потерпела фиаско в рамках бразильской Серии А, оказавшись на выезде слабей «Куритибы» 1:2, которое стало уже девятым в данном первенстве.
Прогноз и ставка на «Эстудиантес» — «Форталеза»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эстудиантеса» — 1.84, победа «Форталезы» — 4.50, ничья — 3.52.
Проход: «Эстудиантеса» — 1.43; «Форталезы» — 2.85.
«Эстудианес» в последнем отрезке сезона смотрится лучше соперника из Бразилии, да и фактор родных стен должен сыграть свою роль. В общем, прогнозируем победу аргентинцев еще в основное время.