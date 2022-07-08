8 июля в ответном поединке 1/8 финала Южноамериканского Кубка бразильский «Атлетико Гойяненсе» дома примет парагвайскую «Олимпию» из Асунсьона. Начало — в 03:30 по мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Олимпия» Асунсьон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Гойяненсе»

Неделю тому назад в Парагвае викторию со счетом 2:0 одержала «Олимпия», забив в каждом тайме по голу. А сам же поединок прошел в целом в равной борьбе, но хозяевам удалось реализовать свои моменты.

«Атлетико Гойяненсе» сразу же начал выступление в данном турнире. На групповой стадии коллектив стал первым в своем квартете, выиграв четыре игры при одной ничьей и фиаско.

В чемпионате Бразилии «драконы» по итогам 15-ти туров располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице, совсем немного опережая опасную зону, но имеет хорошие шансы зацепиться за место в Южноамериканском Кубке.

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Коллектив подходит к данной игре в неважной форме. Сейчас у него серии из двух поражений подряд, а победить не может уже четыре матча кряду. За это время хозяева отличилась всего дважды, а пропустили пять мячей в свои ворота.

«Олимпия» Асунсьон

«Олимпия» же оказалась в этом соревновании вылетев из Кубка Либертадаорес, заняв на групповом этапе только третье место, однако имели хорошие шансы на выход в следующий этап.

За шесть проведенных поединков клуб из Асунсьона заработал восемь пунктов и проиграл второй позиции только по дополнительным показателям. Для попадание в 1/8 финала КЛ ему не хватило одного гола.

В чемпионате Парагвая команда на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице, но отставание от лидера составляет уже 14 баллов.

К данному поединку «Олимпия» подходит в отличной форме. Парагвайцы не проигрывают семь встреч подряд в разных турнирах, где шесть победили и раз сыграли вничью.

Прогноз и ставка на «Атлетико Гойяненсе» — «Олимпия» Асунсьон

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Гойяненсе» — 1.66, победа «Олимпии» — 5.20, ничья — 3.84.

Проход: «Атлетико Гойяненсе» — 3.55; «Олимпии» — 1.30.

Парагвайцы имеют хороший задел после первого матча, так что бразильцам ничего не остается кроме как раскрываться и рисковать. Отсюда ожидаем, что встреча пойдет на встречных курсах и обернется голевой феерией.