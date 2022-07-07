«Сфынтул Георге» сыграет на своём поле с «Мурой» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдёт 7 июля, начало — в 20:00 по мск. «Сфынтул Георге» — «Мура»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сфынтул Георге»

Один из ведущих клубов молдавского чемпионата. В минувшем сезоне команда финишировала на 4-м месте и дошла до финала Кубка Молдавии, где уступила тираспольскому «Шерифу».

Самый удачный сезон для «Сфынтул Георге» — 2020/2021. «Святые» стали обладателями Кубка и Суперкуба Молдавии.

Самое интересное оба трофея команда из Суручен выиграла у флагмана молдавского футбола — «Шерифа». Причем обе победы были достигнуты в серии пенальти.

В прошлом сезоне «Сфынтул Георге» играл в Лиге конференций. Битву с албанским клубом «Партизани» молдавская команда проиграла (4:8).

Все прогнозы на Лигу конференций

В молдавском чемпионате сейчас межсезонье. Игру 1-го тура Суперлиги «Сфынтул Георге» проведёт в гостях 31 июля против серебряного призёра — «Петрокуба».

«Мура»

Экс-чемпион Словении. В минувшем сезоне «Мура» сложила титул лучшей команды страны. «Чёрно-белые» завершили сезон на 4-м месте. От призовой тройки «Мура» отстала на 5 очков.

Новый сезон в Словении стартует 17 июля. «Мура» стартовую игру проведёт против бронзового призёра чемпионата. Это будет гостевая игра против «Олимпии» из Любляны.

Прошлый евросезон «Мура» начала с Лиги чемпионов. В первом раунде обыграла македонскую «Шкендию» (6:0), потом уступила чемпиону Болгарии «Лудогорцу» (1:3).

Из Лиги чемпионов клуб перебрался в Лигу Европы. В 3-м раунде еврокубка словенцы одолели литовцев из «Жальгириса» (1:0). Но в решающем раунде отбора потерпели крах от австрийского «Штурма» (1:5).

В виде бонуса команда получила право выступить в основной сетке Лиги конференций. Компанию экс-чемпионам составили английский «Тоттенхэм», голландский «Витессе» и французский «Ренн».

«Мура» потерпела 5 поражений на групповом этапе. И одержала сенсационную победу в родных стенах над лондонским «Тоттенхэмом» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры предлагают поставить на «Муру» за 1.58, на ничью за 3.84, а на «Сфынтул Георге» — за 5.05.

«Сфынтул Георге» попался сильный соперник. Клуб, который обыгрывал гранда европейского футбола. Словенцы выглядят мощнее, к тому же мало пропускают.

Наши прогноз и ставка — победа «Муры» за 1.58