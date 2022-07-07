«Сфынтул Георге»
Один из ведущих клубов молдавского чемпионата. В минувшем сезоне команда финишировала на 4-м месте и дошла до финала Кубка Молдавии, где уступила тираспольскому «Шерифу».
Самый удачный сезон для «Сфынтул Георге» — 2020/2021. «Святые» стали обладателями Кубка и Суперкуба Молдавии.
Самое интересное оба трофея команда из Суручен выиграла у флагмана молдавского футбола — «Шерифа». Причем обе победы были достигнуты в серии пенальти.
В прошлом сезоне «Сфынтул Георге» играл в Лиге конференций. Битву с албанским клубом «Партизани» молдавская команда проиграла (4:8).
Все прогнозы на Лигу конференций
В молдавском чемпионате сейчас межсезонье. Игру 1-го тура Суперлиги «Сфынтул Георге» проведёт в гостях 31 июля против серебряного призёра — «Петрокуба».
«Мура»
Экс-чемпион Словении. В минувшем сезоне «Мура» сложила титул лучшей команды страны. «Чёрно-белые» завершили сезон на 4-м месте. От призовой тройки «Мура» отстала на 5 очков.
Новый сезон в Словении стартует 17 июля. «Мура» стартовую игру проведёт против бронзового призёра чемпионата. Это будет гостевая игра против «Олимпии» из Любляны.
Прошлый евросезон «Мура» начала с Лиги чемпионов. В первом раунде обыграла македонскую «Шкендию» (6:0), потом уступила чемпиону Болгарии «Лудогорцу» (1:3).
Из Лиги чемпионов клуб перебрался в Лигу Европы. В 3-м раунде еврокубка словенцы одолели литовцев из «Жальгириса» (1:0). Но в решающем раунде отбора потерпели крах от австрийского «Штурма» (1:5).
В виде бонуса команда получила право выступить в основной сетке Лиги конференций. Компанию экс-чемпионам составили английский «Тоттенхэм», голландский «Витессе» и французский «Ренн».
«Мура» потерпела 5 поражений на групповом этапе. И одержала сенсационную победу в родных стенах над лондонским «Тоттенхэмом» (2:1).
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры предлагают поставить на «Муру» за 1.58, на ничью за 3.84, а на «Сфынтул Георге» — за 5.05.
«Сфынтул Георге» попался сильный соперник. Клуб, который обыгрывал гранда европейского футбола. Словенцы выглядят мощнее, к тому же мало пропускают.
Наши прогноз и ставка — победа «Муры» за 1.58