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    «Марибор» справится с «Шахтёром»?

    «Марибор» — «Шахтёр». Прогноз, ставка (к.1.71) на футбол, Лига чемпионов, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марибор» — «Шахтёр»
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    Футбольный клуб «Марибор»
    «Марибор» принимает чемпиона Белоруссии «Шахтёр» из Солигорска. Это битва первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Дуэль состоится на арене «Людски врт». Дата встречи — 6 июля. Время — в 21:15 по мск. «Марибор» — «Шахтёр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Июля 2022 года
    Марибор
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    •  Марибор 21:15 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    «Марибор»

    Сезон в Словении еще не начался, а действующий чемпион «Марибор» готовится к старту в Лиге чемпионов. Самый успешный клуб страны. В его активе 16 побед в чемпионате.

    «Марибор» — единственный словенский клуб, который принимал участие в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Коэффициенты матча Марибор — Шахтёр Солигорск

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
    •

    В 2019-м «фиалки» успешно прошли квалификацию и сыграли в основной сетке Лиги чемпионов. В группе словенцы потрепели три крупных поражения от «Ливерпуля» (0:10 — с общим счётом) и «Севильи» (0:3). А также свела три поединка к ничейному исходу: против «Спартака» (1:1,1:1) и «Севильи» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Чемпионат Словении старует в середине июля. «Марибор» начнёт защиту титула 16 июля, домашним матчем против «Радомлье».

    В противостоянии против белорусского «Шахтёра» футболисты «Марибора» наверняка постараются сделать голевой задел перед поездкой на ответную встречу. Класс словенцев выше игроков «Шахтёра».

    «Шахтёр»

    Белорусский клуб — действующий чемпион страны. Интересный факт. Последний чемпионат «Шахтёр» из Солигорска выиграл с преимуществом в 10 очков над БАТЭ.

    В отличие от словенцев у «горняков» сезон в самом разгаре. В 12-м туре чемпионы дома потерпели неожиданное поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:1). «Шахтёр» идет на 5-м месте. От лидера белорусской лиги БАТЭ отставание составляет 7 баллов.

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    • Чемпион делает паузу на внутренней арене. Федерация футбола Белоруссии пошла на встречу солигорскому клубу. Игры против «Славии» и «Слуцка» решено перенести из-за участия «горняков» в Лиге чемпионов.

    «Шахтер» — регулярный участник турниров УЕФА. В Лиге чемпионов это будет третье участие. Были поражения от «Широки Бриег» (0:2) — в 2006-м и от «Лудогорца» (0:2) — в 2021-м.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марибор» за 1.71, на ничью за 3.44, а на «Шахтёр» — за 4.64.

    Чемпионы Словении и Белоруссии сыграют в низовый футбол. «Марибор» явно сильнее белоруссов, что скорее всего и докажет на поле. Наш прогноз и ставка — победа «Марибора» за 1.71.

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    «Марибор» — «Шахтёр»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. «Марибор» справится с «Шахтёром»?
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