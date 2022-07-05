«Сент-Джозефс»
«Сент-Джозефс» только раз в своей истории выигрывал чемпионат Гибралтара, но смог завоевать девять национальных Кубков. Правда, в последнее время его результаты на внутренней арене желают лучшего.
В прошлом сезоне гибралтарского чемпионата «святые» финишировали на третьей позиции, выжав из своего турнирного положения максимум.
В еврокубках команда приняла участие только в пяти розыгрышах. И только в одном случае она смогла пройти хотя бы одного соперника, выбив косовскую «Приштину» в Лиге Европы-2019/20.
В прошлом году «Сент-Джозефс» стартовал с аналогичного раунда, проиграв там в двухматчевом противостоянии эстонской «Левадии» — 1:1 и 1:3.
«Ларн»
«Ларн» никакими достижениями на внутренней арене похвастаться не может. Команда никогда на побеждала в чемпионате Северной Ирландии и на выигрывала национальный Кубок.
В прошедшем первенстве «портовые крысы» финишировали только на пятой строке, но через матчи плей-офф смогли заработать себе билет в Лигу конференций.
Кстати, только в прошлом сезоне «Ларн» дебютировал в еврокубках, пройдя два раунда в данном турнире, выбив валлийскую «Бала Таун» и датский «Орхус».
И только на третьем этапе отбора ольстерцев остановил португальский «Пасуш Феррейра». Причем все свои домашние матчи они выиграли, но каждый раз с минимальным счетом.
Прогноз и ставка на «Сент-Джозефс» — «Ларн»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ларна» предлагают — 2.60.
На викторию «Сент-Джозефса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.16.
На данной стадии в еврокубковых матчах эти клубы играют по низам, как правило. Прогнозируем, что и их очный поединок также будет на меньше.