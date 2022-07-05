В первом матче первого раунда Лиги конференций гибралтарский «Сент-Джозефс» на своем поле примет «Ларн» из Северной Ирландии. Поединок состоится 5 июля и начнется в 20:00 по мск. «Сент-Джозефс» — «Ларн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Джозефс»

«Сент-Джозефс» только раз в своей истории выигрывал чемпионат Гибралтара, но смог завоевать девять национальных Кубков. Правда, в последнее время его результаты на внутренней арене желают лучшего.

В прошлом сезоне гибралтарского чемпионата «святые» финишировали на третьей позиции, выжав из своего турнирного положения максимум.

В еврокубках команда приняла участие только в пяти розыгрышах. И только в одном случае она смогла пройти хотя бы одного соперника, выбив косовскую «Приштину» в Лиге Европы-2019/20.

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В прошлом году «Сент-Джозефс» стартовал с аналогичного раунда, проиграв там в двухматчевом противостоянии эстонской «Левадии» — 1:1 и 1:3.

«Ларн»

«Ларн» никакими достижениями на внутренней арене похвастаться не может. Команда никогда на побеждала в чемпионате Северной Ирландии и на выигрывала национальный Кубок.

В прошедшем первенстве «портовые крысы» финишировали только на пятой строке, но через матчи плей-офф смогли заработать себе билет в Лигу конференций.

Кстати, только в прошлом сезоне «Ларн» дебютировал в еврокубках, пройдя два раунда в данном турнире, выбив валлийскую «Бала Таун» и датский «Орхус».

И только на третьем этапе отбора ольстерцев остановил португальский «Пасуш Феррейра». Причем все свои домашние матчи они выиграли, но каждый раз с минимальным счетом.

Прогноз и ставка на «Сент-Джозефс» — «Ларн»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ларна» предлагают — 2.60.

На викторию «Сент-Джозефса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.16.

На данной стадии в еврокубковых матчах эти клубы играют по низам, как правило. Прогнозируем, что и их очный поединок также будет на меньше.