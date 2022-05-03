«Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» слабо провел прошлый сезон в Серии А, финишировав только на 13-й позиции в турнирной таблице, что позволило ему играть только в Южноамериканском Кубке.
Так «трехцветные» выступают очень успешно на групповом раунде, выиграв три поединка из трех, так что вопрос с выходом в следующий раунд они уже решили.
В текущем же чемпионате Бразилии коллектив успел провести лишь три поединка, набрав в них четыре очка, с которыми идет в середине турнирной таблицы.
В своей последней проведенной игре внутреннего первенства «Сан-Паулу» на выезде расписал мировую с «Брагатино», сыграв 1:1.
«Сантос»
«Сантос» также прошлый чемпионат Бразилии не может занести себе в актив. Он финишировал на десятой строке, набрав на два очка больше, чем предстоящий противник.
«Рыбы», как и «Сан-Паулу», играют в Южноамериканском Кубке, но имеют там намного скромнее успехи, заработав только четыре очка в трех играх и рискуют на выйти в плей-офф.
В текущей Серии А «черно-белые» пока еще не знали горечи неудач, выиграв две игры при одной мировой. И данные показатели позволяют им идти в верхней части турнирки.
В прошлом туре чемпионата «Сантос» на своем поле разгромил «Америку Минейро» со счетом 3:0.
За последние шесть очных встреч эти клубы сохраняют полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза. Дома же «Сан-Паулу» выиграл у «Сантоса» в четырех из шести последних игр.
Прогноз и ставка на «Сан-Паулу» — «Сантос»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.65.
На викторию «Сантоса» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.10.
В данном противостоянии рискнем поставить на то, что «Сантос» не проиграет, так как он пока значительно лучше выступает на внутренней арене.