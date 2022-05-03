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    «Рыбы» продолжат идти без поражений в Серии А?

    «Сан-Паулу» — «Сантос». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, чемпионат Бразилии, 3 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Сантос»
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    «Сан-Паулу» — «Сантос»
    3 мая в четвертом туре бразильской Серии А «Сан-Паулу» на своем поле сыграет против «Сантоса». Начало игры запланировано на 02:00 по мск. «Сан-Паулу» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 03 Мая 2022 года
    Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 02:00 Сантос Сантос
  • Бразилия. Серия А
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    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» слабо провел прошлый сезон в Серии А, финишировав только на 13-й позиции в турнирной таблице, что позволило ему играть только в Южноамериканском Кубке.

    Так «трехцветные» выступают очень успешно на групповом раунде, выиграв три поединка из трех, так что вопрос с выходом в следующий раунд они уже решили.

    В текущем же чемпионате Бразилии коллектив успел провести лишь три поединка, набрав в них четыре очка, с которыми идет в середине турнирной таблицы.

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    В своей последней проведенной игре внутреннего первенства «Сан-Паулу» на выезде расписал мировую с «Брагатино», сыграв 1:1.

    «Сантос»

    «Сантос» также прошлый чемпионат Бразилии не может занести себе в актив. Он финишировал на десятой строке, набрав на два очка больше, чем предстоящий противник.

    «Рыбы», как и «Сан-Паулу», играют в Южноамериканском Кубке, но имеют там намного скромнее успехи, заработав только четыре очка в трех играх и рискуют на выйти в плей-офф.

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    • В текущей Серии А «черно-белые» пока еще не знали горечи неудач, выиграв две игры при одной мировой. И данные показатели позволяют им идти в верхней части турнирки.

    В прошлом туре чемпионата «Сантос» на своем поле разгромил «Америку Минейро» со счетом 3:0.

    За последние шесть очных встреч эти клубы сохраняют полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза. Дома же «Сан-Паулу» выиграл у «Сантоса» в четырех из шести последних игр.

    Прогноз и ставка на «Сан-Паулу» — «Сантос»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Сантоса» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.10.

    В данном противостоянии рискнем поставить на то, что «Сантос» не проиграет, так как он пока значительно лучше выступает на внутренней арене.

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    «Сан-Паулу» — «Сантос»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 03.05.2022. Прогнозы на футбол. «Рыбы» продолжат идти без поражений в Серии А?
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