«Тоттенхэм»
Лондонцы утратили 4-ю позицию в турнирной таблице, но шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов сохранились — от идущего 4-м «Арсенала» отставание составляет всего 2 балла.
Подопечные Антонио Конте начали апрель с того, что разгромили дома «Ньюкасл» (5:1), после чего на выезде крупно победили «Астон Виллу» (4:0).
Коэффициенты матча Тоттенхэм — Лестер
В двух последних турах «шпоры» уступили «Брайтону» (0:1) и сыграли вничью со счетом 0:0 с «Брентфордом», не нанеся в этих поединках ни одного удара в створ ворот.
«Тоттенхэм» с 58 очками идет 5-м. Разница мячей 56-38, Сон Хын Мин забил 17 голов, еще 12 у Гарри Кейна.
«Лестер»
Подопечные Брендана Роджерса, судя по всему, бросили бороться за попадание в еврокубки через внутренний чемпионат, и сосредоточат все силы на выигрыш Лиги конференций.
В 3 последних турах АПЛ команда в гостях проиграла «Ньюкаслу» (1:2), а также сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) на выезде и «Астон Виллой» (0:0) дома.
В последнем матче в рамках полуфинала Лиги конференций «Лисы» принимали дома «Рому», пропустив быстрый гол, но отыгравшись благодаря автоголу после перерыва — 1:1.
После 33 матчей АПЛ «Лестер» с 42 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 47-51, Джейми Варди забил 10 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Лестера» — 7.20.
В первом круге «Тоттенхэм» победил на выезде 3:2. В пяти последних очных встречах «Лестер» дважды победил и трижды проиграл. Из пяти выездов в Лондон «лисы» выиграли один, трижды проиграв.
На выезде в чемпионате у «Лестера» в 11 предыдущих поединках всего 1 победа над «Бернли» (4 ничьи и 6 поражений). Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок