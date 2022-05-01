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    «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз (к. 1.88) и ставки на чемпионат Англии 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Лестер»
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    Джейми Варди и Гарри Кенй
    Встреча 35-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Лестером» состоится 1 мая. Матч начнется в 16:00 мск. «Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Мая 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 16:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Тоттенхэм»

    Лондонцы утратили 4-ю позицию в турнирной таблице, но шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов сохранились — от идущего 4-м «Арсенала» отставание составляет всего 2 балла.

    Подопечные Антонио Конте начали апрель с того, что разгромили дома «Ньюкасл» (5:1), после чего на выезде крупно победили «Астон Виллу» (4:0).

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Лестер

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    В двух последних турах «шпоры» уступили «Брайтону» (0:1) и сыграли вничью со счетом 0:0 с «Брентфордом», не нанеся в этих поединках ни одного удара в створ ворот.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Тоттенхэм» с 58 очками идет 5-м. Разница мячей 56-38, Сон Хын Мин забил 17 голов, еще 12 у Гарри Кейна.

    «Лестер»

    Подопечные Брендана Роджерса, судя по всему, бросили бороться за попадание в еврокубки через внутренний чемпионат, и сосредоточат все силы на выигрыш Лиги конференций.

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  • «Лестер» и «Рома» сыграли вничью 1:1 в первом матче полуфинала Лиги конференций
  • Вчера

    • В 3 последних турах АПЛ команда в гостях проиграла «Ньюкаслу» (1:2), а также сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) на выезде и «Астон Виллой» (0:0) дома.

    В последнем матче в рамках полуфинала Лиги конференций «Лисы» принимали дома «Рому», пропустив быстрый гол, но отыгравшись благодаря автоголу после перерыва — 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 33 матчей АПЛ «Лестер» с 42 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 47-51, Джейми Варди забил 10 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Лестера» — 7.20.

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    В первом круге «Тоттенхэм» победил на выезде 3:2. В пяти последних очных встречах «Лестер» дважды победил и трижды проиграл. Из пяти выездов в Лондон «лисы» выиграли один, трижды проиграв.

    На выезде в чемпионате у «Лестера» в 11 предыдущих поединках всего 1 победа над «Бернли» (4 ничьи и 6 поражений). Прогнозируем, что «Тоттенхэм» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.78 и ТБ 2,5 за 1.57.

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    «Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. Кейн и Варди устроят перестрелку в Лондоне?
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