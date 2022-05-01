Встреча 35-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Лестером» состоится 1 мая. Матч начнется в 16:00 мск. «Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Лондонцы утратили 4-ю позицию в турнирной таблице, но шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов сохранились — от идущего 4-м «Арсенала» отставание составляет всего 2 балла.

Подопечные Антонио Конте начали апрель с того, что разгромили дома «Ньюкасл» (5:1), после чего на выезде крупно победили «Астон Виллу» (4:0).

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Лестер 1 1.40 X 4.90 2 7.30 Ставка

В двух последних турах «шпоры» уступили «Брайтону» (0:1) и сыграли вничью со счетом 0:0 с «Брентфордом», не нанеся в этих поединках ни одного удара в створ ворот.

Все прогнозы на АПЛ

«Тоттенхэм» с 58 очками идет 5-м. Разница мячей 56-38, Сон Хын Мин забил 17 голов, еще 12 у Гарри Кейна.

«Лестер»

Подопечные Брендана Роджерса, судя по всему, бросили бороться за попадание в еврокубки через внутренний чемпионат, и сосредоточат все силы на выигрыш Лиги конференций.

В 3 последних турах АПЛ команда в гостях проиграла «Ньюкаслу» (1:2), а также сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) на выезде и «Астон Виллой» (0:0) дома.

В последнем матче в рамках полуфинала Лиги конференций «Лисы» принимали дома «Рому», пропустив быстрый гол, но отыгравшись благодаря автоголу после перерыва — 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

После 33 матчей АПЛ «Лестер» с 42 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 47-51, Джейми Варди забил 10 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Лестера» — 7.20.

В первом круге «Тоттенхэм» победил на выезде 3:2. В пяти последних очных встречах «Лестер» дважды победил и трижды проиграл. Из пяти выездов в Лондон «лисы» выиграли один, трижды проиграв.

На выезде в чемпионате у «Лестера» в 11 предыдущих поединках всего 1 победа над «Бернли» (4 ничьи и 6 поражений). Прогнозируем, что «Тоттенхэм» не проиграет верховой матч. .