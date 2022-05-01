«Ахмат»
«Ахмат» проиграл в 3 последних матчах в чемпионате России, а безвыигрышная серия составляет уже семь матчей (2 ничьи и 5 поражений).
В начале апреля подопечные Талалаева на выезде сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) и проиграли «Зениту» (0:2) в Грозном.
Коэффициенты матча Ахмат — ЦСКА
В последних матчах «Ахмат» на выезде проиграл сначала «Динамо» (0:2), а потом и «Сочи» (2:3).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 32 очками после 26 туров «Ахмат» занимает 9-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 31-37. Даниил Уткин забил 8 голов.
ЦСКА
Армейский клуб не уступил в 9 из 10 последних поединков в чемпионате России (7 побед, 2 ничьи).
Единственное поражение ЦСКА потерпел на выезде от «Химок» (2:4) в начале апреля, после чего в гостях поделил очки с «Уфой».
В последних матчах команда Березуцких вылетела из Кубка России, проиграв «Спартаку» (0:1) в четвертьфинале, а в РПЛ дома справилась с «Динамо» (1:0).
После 26 туров чемпионата России ЦСКА с 47 очками на 3-м месте. Разница мячей 38-25, Юсуф Языджи забил 8 голов. Не сыграет Набабкин.
Прогноз и ставка
На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью в основное время — 3.45, а на победу ЦСКА — 2.30.
ЦСКА выиграл в 8 последних личных встречах с «Ахматом» в Премьер-лиге, причём все победы были добыты «всухую». В последний раз «Ахмат» побеждал «армейцев» в Премьер-лиге в сезоне-2017/18.
ЦСКА не уступил в гостях в 4 из 5 предыдущих поединков в чемпионате России (3 победы, 1 ничья). Прогнозируем, что
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