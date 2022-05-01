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    Увезет ли ЦСКА победу из Грозного?

    «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз, ставки (к. 2.14) на футбол, РПЛ, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — ЦСКА
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    ЦСКА
    Встреча 27-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА состоится 1 мая. Матч на «Ахмат Арене» начнется в 19:00 мск. «Ахмат» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Мая 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Ахмат»

    «Ахмат» проиграл в 3 последних матчах в чемпионате России, а безвыигрышная серия составляет уже семь матчей (2 ничьи и 5 поражений).

    В начале апреля подопечные Талалаева на выезде сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) и проиграли «Зениту» (0:2) в Грозном.

    Коэффициенты матча Ахмат — ЦСКА

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В последних матчах «Ахмат» на выезде проиграл сначала «Динамо» (0:2), а потом и «Сочи» (2:3).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 32 очками после 26 туров «Ахмат» занимает 9-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 31-37. Даниил Уткин забил 8 голов.

    ЦСКА

    Армейский клуб не уступил в 9 из 10 последних поединков в чемпионате России (7 побед, 2 ничьи).

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  • 24/04/2022

    • Единственное поражение ЦСКА потерпел на выезде от «Химок» (2:4) в начале апреля, после чего в гостях поделил очки с «Уфой».

    В последних матчах команда Березуцких вылетела из Кубка России, проиграв «Спартаку» (0:1) в четвертьфинале, а в РПЛ дома справилась с «Динамо» (1:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 26 туров чемпионата России ЦСКА с 47 очками на 3-м месте. Разница мячей 38-25, Юсуф Языджи забил 8 голов. Не сыграет Набабкин.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью в основное время — 3.45, а на победу ЦСКА — 2.30.

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    ЦСКА выиграл в 8 последних личных встречах с «Ахматом» в Премьер-лиге, причём все победы были добыты «всухую». В последний раз «Ахмат» побеждал «армейцев» в Премьер-лиге в сезоне-2017/18.

    ЦСКА не уступил в гостях в 4 из 5 предыдущих поединков в чемпионате России (3 победы, 1 ничья). Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет низовой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.93 и ТМ 2,5 за 1.78.

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    «Ахмат» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. Увезет ли ЦСКА победу из Грозного?
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