Встреча 27-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА состоится 1 мая. Матч на «Ахмат Арене» начнется в 19:00 мск. «Ахмат» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

«Ахмат» проиграл в 3 последних матчах в чемпионате России, а безвыигрышная серия составляет уже семь матчей (2 ничьи и 5 поражений).

В начале апреля подопечные Талалаева на выезде сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) и проиграли «Зениту» (0:2) в Грозном.

Коэффициенты матча Ахмат — ЦСКА 1 3.00 X 3.45 2 2.35 Ставка

В последних матчах «Ахмат» на выезде проиграл сначала «Динамо» (0:2), а потом и «Сочи» (2:3).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 32 очками после 26 туров «Ахмат» занимает 9-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 31-37. Даниил Уткин забил 8 голов.

ЦСКА

Армейский клуб не уступил в 9 из 10 последних поединков в чемпионате России (7 побед, 2 ничьи).

Единственное поражение ЦСКА потерпел на выезде от «Химок» (2:4) в начале апреля, после чего в гостях поделил очки с «Уфой».

В последних матчах команда Березуцких вылетела из Кубка России, проиграв «Спартаку» (0:1) в четвертьфинале, а в РПЛ дома справилась с «Динамо» (1:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 26 туров чемпионата России ЦСКА с 47 очками на 3-м месте. Разница мячей 38-25, Юсуф Языджи забил 8 голов. Не сыграет Набабкин.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью в основное время — 3.45, а на победу ЦСКА — 2.30.

ЦСКА выиграл в 8 последних личных встречах с «Ахматом» в Премьер-лиге, причём все победы были добыты «всухую». В последний раз «Ахмат» побеждал «армейцев» в Премьер-лиге в сезоне-2017/18.

ЦСКА не уступил в гостях в 4 из 5 предыдущих поединков в чемпионате России (3 победы, 1 ничья). Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет низовой матч. .