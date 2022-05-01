«Рома»
«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 58 очков.
Увы, но с мечтам о том-4 римлянам, похоже, придется попрощаться до следующего сезона. За четыре тура до финиша они отстают от идущего четвертым «Ювентуса» на восемь очков.
Коэффициенты матча Рома — Болонья
Ранее на этой неделе «Ромы» сыграла вничью с «Лестером» в первом полуфинальном матче Лиги конференций. Встреча на поле английского клуба завершилась со счетом 1:1.
Незадолго до этого «Рома» уступила в Милане «Интеру» (1:3. Это поражение, по сути, и лишило команду Жозе Моуринью шансов финишировать в первой четверке. Но все закономерно, «Рома» действительно провела очень слабый матч на поле действующего чемпиона.
Беспроигрышная серия «Ромы» на своем поле в рамках чемпионата Италии составляет шесть матчей — четыре победы и две ничьи.
«Болонья»
«Болонья» тем временем находится на 13-й строчке, имея в своем активе 42 очка.
Казалось бы, «Болонье» уже ничего не надо — осталось только дождаться отпуска. Так думали и футболисты «Интера», для которых поражение от команды Синиши Михайловича может обернуться потерей чемпионского титула.
Несколько дней назад «Болонья» одержала домашнюю победу над «Интером» со счетом 2:1.
Но этот успех сложно назвать сенсационным. Ранее в апреле «Болонья» сыграла вничью с «Миланом» и «Ювентусом».
«Болонья» при этом не одержала ни одной победы в семи предыдущих матчах на выезде (четыре поражения и три ничьи).
Прогноз и ставка
На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Болоньи» — за 6.85.
«Болонья» пусть и середняк, но, как оказалось, очень дерзкий середняк, который в хороший день может остановить даже действующего чемпиона.
В общем, от ставки на победу «Ромы» лучше воздержаться. Сложно сказать, в каком состоянии будут римляне после сложной игры с «Лестером». «Болонья» же явно находится в приподнятом настроении. Тем более на гостей ужа не давит ответственность за результат.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.26.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Болоньи» больше 1,5 за 4.20.