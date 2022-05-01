«Рома» сыграет на своем поле против «Болоньи» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 58 очков.

Увы, но с мечтам о том-4 римлянам, похоже, придется попрощаться до следующего сезона. За четыре тура до финиша они отстают от идущего четвертым «Ювентуса» на восемь очков.

Коэффициенты матча Рома — Болонья 1 1.47 X 4.50 2 6.70 Ставка

Ранее на этой неделе «Ромы» сыграла вничью с «Лестером» в первом полуфинальном матче Лиги конференций. Встреча на поле английского клуба завершилась со счетом 1:1.

Календарь и таблица Серии А

Незадолго до этого «Рома» уступила в Милане «Интеру» (1:3. Это поражение, по сути, и лишило команду Жозе Моуринью шансов финишировать в первой четверке. Но все закономерно, «Рома» действительно провела очень слабый матч на поле действующего чемпиона.

Беспроигрышная серия «Ромы» на своем поле в рамках чемпионата Италии составляет шесть матчей — четыре победы и две ничьи.

«Болонья»

«Болонья» тем временем находится на 13-й строчке, имея в своем активе 42 очка.

Казалось бы, «Болонье» уже ничего не надо — осталось только дождаться отпуска. Так думали и футболисты «Интера», для которых поражение от команды Синиши Михайловича может обернуться потерей чемпионского титула.

Несколько дней назад «Болонья» одержала домашнюю победу над «Интером» со счетом 2:1.

Но этот успех сложно назвать сенсационным. Ранее в апреле «Болонья» сыграла вничью с «Миланом» и «Ювентусом».

«Болонья» при этом не одержала ни одной победы в семи предыдущих матчах на выезде (четыре поражения и три ничьи).

Прогноз и ставка

На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Болоньи» — за 6.85.

«Болонья» пусть и середняк, но, как оказалось, очень дерзкий середняк, который в хороший день может остановить даже действующего чемпиона.

В общем, от ставки на победу «Ромы» лучше воздержаться. Сложно сказать, в каком состоянии будут римляне после сложной игры с «Лестером». «Болонья» же явно находится в приподнятом настроении. Тем более на гостей ужа не давит ответственность за результат.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.26.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Болоньи» больше 1,5 за 4.20.