«Монпелье»
За четыре тура до финиша чемпионата Франции «Монпелье» идет на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Уже никаких задач в этом сезоне он не решает.
«Паладины» плохо проводят последний отрезок первенства, выиграв всего лишь одну игру из девяти последних. Также в этот период они дважды сыграли вничью и шесть встреч проиграли.
Коэффициенты матча Монпелье — Метц
В прошлом туре они потерпели гостевое поражение от Лиона со счетом 2:5. В результате чего продлив безвыигрышную серию до пяти матчей, где они набрали только одно очко и в четырех случаях не забивали.
На своем поле «Монпелье» не побеждает с конца января или пять подряд матчей, проиграв три из них при двух мировых исходах.
«Метц»
«Метц» же с 24 набранными очками занимает последнее место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей его отделяют семь баллов, так что шансов избежать вылета почти нет.
В минувшем игровом дне «мессинцы» проиграли дома Бресту со счетом 0:1. Этим фиаско они продлили свою безвыигрышную серию до 13 матчей, где было пять ничьих и восемь поражений.
Всего же из 16 последних матчей коллектив выиграл лишь один и ни разу не забивал больше одного мяча за игру, а в девяти случаях не забивал и вовсе.
Вне родных стен «Метц» уступил в четырех последних матчах с общим счетом 2:11, а не побеждает он в гостях в шести подряд поединках чемпионата.
В первом круге «Монпелье» выиграл у «Метца» на его поле со счетом 3:1, а в прошлом сезоне «мессинцы» в играх с «паладинами» набрали четыре очка, выиграв 2:0 на выезде и сыграв 1:1 дома.
Прогноз и ставка на «Монпелье» — «Метц»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 1.77.
На викторию «Метца» дают — 4.68, ничья оценена — в 4.02.
Так как оба коллектива имеют определенные трудности в завершающей стадии, то в их очном поединке не стоит ждать изобилия забитых мячей. В общем, ставим здесь на низы.