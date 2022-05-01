В рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» дома сыграет против «Метца». Поединок пройдет 1 мая и начнется в 16:00 по мск. «Монпелье» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

За четыре тура до финиша чемпионата Франции «Монпелье» идет на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Уже никаких задач в этом сезоне он не решает.

«Паладины» плохо проводят последний отрезок первенства, выиграв всего лишь одну игру из девяти последних. Также в этот период они дважды сыграли вничью и шесть встреч проиграли.

Коэффициенты матча Монпелье — Метц 1 1.72 X 3.90 2 4.70 Ставка

В прошлом туре они потерпели гостевое поражение от Лиона со счетом 2:5. В результате чего продлив безвыигрышную серию до пяти матчей, где они набрали только одно очко и в четырех случаях не забивали.

Календарь и таблица Лиги 1

На своем поле «Монпелье» не побеждает с конца января или пять подряд матчей, проиграв три из них при двух мировых исходах.

«Метц»

«Метц» же с 24 набранными очками занимает последнее место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей его отделяют семь баллов, так что шансов избежать вылета почти нет.

В минувшем игровом дне «мессинцы» проиграли дома Бресту со счетом 0:1. Этим фиаско они продлили свою безвыигрышную серию до 13 матчей, где было пять ничьих и восемь поражений.

Всего же из 16 последних матчей коллектив выиграл лишь один и ни разу не забивал больше одного мяча за игру, а в девяти случаях не забивал и вовсе.

Вне родных стен «Метц» уступил в четырех последних матчах с общим счетом 2:11, а не побеждает он в гостях в шести подряд поединках чемпионата.

В первом круге «Монпелье» выиграл у «Метца» на его поле со счетом 3:1, а в прошлом сезоне «мессинцы» в играх с «паладинами» набрали четыре очка, выиграв 2:0 на выезде и сыграв 1:1 дома.

Прогноз и ставка на «Монпелье» — «Метц»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 1.77.

На викторию «Метца» дают — 4.68, ничья оценена — в 4.02.

Так как оба коллектива имеют определенные трудности в завершающей стадии, то в их очном поединке не стоит ждать изобилия забитых мячей. В общем, ставим здесь на низы.