ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать Андрей ОрловскийСоперники Яна и Стерлинга встретятся в главном бою на UFC Vegas 53. Анонс карда турнира Лоренцо ПеллегриниПротивостояние, в котором ничего еще не понятно. «Лестер» и «Рома» сохраняют интригу до самого конца
  • 12:47
    • Сорокин: РФС стоит побороться за участие сборной России в Лиге наций
  • 10:31
    • СМИ: УЕФА может принять решение об отстранении российских команд на следующей неделе
  • 09:18
    • Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Реализация снова подведет

    «Монпелье» — «Метц». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Чемпионат Франции, 1 мая 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монпелье Прогнозы на Метц Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Метц»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монпелье»
    В рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» дома сыграет против «Метца». Поединок пройдет 1 мая и начнется в 16:00 по мск. «Монпелье» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 01 Мая 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 16:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
    •

    «Монпелье»

    За четыре тура до финиша чемпионата Франции «Монпелье» идет на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Уже никаких задач в этом сезоне он не решает.

    «Паладины» плохо проводят последний отрезок первенства, выиграв всего лишь одну игру из девяти последних. Также в этот период они дважды сыграли вничью и шесть встреч проиграли.

    Коэффициенты матча Монпелье — Метц

  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    В прошлом туре они потерпели гостевое поражение от Лиона со счетом 2:5. В результате чего продлив безвыигрышную серию до пяти матчей, где они набрали только одно очко и в четырех случаях не забивали.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своем поле «Монпелье» не побеждает с конца января или пять подряд матчей, проиграв три из них при двух мировых исходах.

    «Метц»

    «Метц» же с 24 набранными очками занимает последнее место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей его отделяют семь баллов, так что шансов избежать вылета почти нет.

    В минувшем игровом дне «мессинцы» проиграли дома Бресту со счетом 0:1. Этим фиаско они продлили свою безвыигрышную серию до 13 матчей, где было пять ничьих и восемь поражений.

  • Топ-10 лучших атакующих команд сезона
  • У этих клубов есть привычка портить жизнь защите любого соперника
  • 28/04/2022

    • Всего же из 16 последних матчей коллектив выиграл лишь один и ни разу не забивал больше одного мяча за игру, а в девяти случаях не забивал и вовсе.

    Вне родных стен «Метц» уступил в четырех последних матчах с общим счетом 2:11, а не побеждает он в гостях в шести подряд поединках чемпионата.

    В первом круге «Монпелье» выиграл у «Метца» на его поле со счетом 3:1, а в прошлом сезоне «мессинцы» в играх с «паладинами» набрали четыре очка, выиграв 2:0 на выезде и сыграв 1:1 дома.

    Прогноз и ставка на «Монпелье» — «Метц»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 1.77.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    На викторию «Метца» дают — 4.68, ничья оценена — в 4.02.

    Так как оба коллектива имеют определенные трудности в завершающей стадии, то в их очном поединке не стоит ждать изобилия забитых мячей. В общем, ставим здесь на низы.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Текстильщик — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кецманович — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мартич — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч Алавес — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Руне — Отте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Кальяри — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Алания — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монпелье» — «Метц»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. Реализация снова подведет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры