В рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома сыграет против «Анжи». Поединок пройдет 1 мая и начнется в 16:00 по мск. «Монако» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Команда борется за высокие еврокубковые места и в данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 59 очков.

Расположившиеся выше «Марсель» и «Ренн» имеют на шесть очков больше и столько же баллов соответственно.

За последние 11 игр во всех турнирах «Монако» 3 раза проиграл, 1 раз сыграл вничью и 7 раз смог уверенно обыграть своих соперников.

Все прогнозы на Лигу 1

В Лиге 1 «красно-белые» проигрывали последний раз ещё 6 туров назад. В целом же, княжеский клуб не знает поражений семь матчей кряду.

«Анже»

«Анже» в нынешнем сезоне борется за выживание в классе сильнейших. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

Правда, с атакой у команды дела обстоят неважно. В 34 матчах команда забила всего 38 раз.

В предыдущем туре чемпионата «Анже» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Клермону» (2:2).

Отрыв от опасной зоны за 4 тура до конца составляет всего 4 очка. Учитывая непростой календарь, «Анже» придется крайне сложно.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.