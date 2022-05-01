«Монако»
Команда борется за высокие еврокубковые места и в данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 59 очков.
Расположившиеся выше «Марсель» и «Ренн» имеют на шесть очков больше и столько же баллов соответственно.
За последние 11 игр во всех турнирах «Монако» 3 раза проиграл, 1 раз сыграл вничью и 7 раз смог уверенно обыграть своих соперников.
В Лиге 1 «красно-белые» проигрывали последний раз ещё 6 туров назад. В целом же, княжеский клуб не знает поражений семь матчей кряду.
«Анже»
«Анже» в нынешнем сезоне борется за выживание в классе сильнейших. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.
Правда, с атакой у команды дела обстоят неважно. В 34 матчах команда забила всего 38 раз.
В предыдущем туре чемпионата «Анже» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Клермону» (2:2).
Отрыв от опасной зоны за 4 тура до конца составляет всего 4 очка. Учитывая непростой календарь, «Анже» придется крайне сложно.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.