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    Выйдет ли «Монако» на третье место?

    «Монако» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионат Франции, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Анже»
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    «Монако» идет на четвертом месте
    В рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома сыграет против «Анжи». Поединок пройдет 1 мая и начнется в 16:00 по мск. «Монако» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монако»

    Команда борется за высокие еврокубковые места и в данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 59 очков.

    Расположившиеся выше «Марсель» и «Ренн» имеют на шесть очков больше и столько же баллов соответственно.

    За последние 11 игр во всех турнирах «Монако» 3 раза проиграл, 1 раз сыграл вничью и 7 раз смог уверенно обыграть своих соперников.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В Лиге 1 «красно-белые» проигрывали последний раз ещё 6 туров назад. В целом же, княжеский клуб не знает поражений семь матчей кряду.

    «Анже»

    «Анже» в нынешнем сезоне борется за выживание в классе сильнейших. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    Правда, с атакой у команды дела обстоят неважно. В 34 матчах команда забила всего 38 раз.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Анже» добыл один зачетный балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Клермону» (2:2).

    Отрыв от опасной зоны за 4 тура до конца составляет всего 4 очка. Учитывая непростой календарь, «Анже» придется крайне сложно.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

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    «Монако» — «Анже»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Монако» на третье место?
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