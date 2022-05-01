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    «Рыбы» сохранят комфортный отрыв от зоны вылета?

    «Лорьян» — «Реймс». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Чемпионат Франции, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Реймс»
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    «Лорьян»
    В воскресенье, 1 мая, в рамках 35-го тура французской Лиги 1«Лорьян» в родных стенах примет «Реймс». Начало встречи намечено на 16:00 по мск. «Лорьян» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Мая 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 16:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    С 34 набранными очками «Лорьян» идет на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 1 за четыре тура до финиша. Зону переходных матчей он опережает на четыре балла, а от прямого вылета оторвался на шесть пунктов.

    В прошлом проведенном туре «рыбы» потерпели крупное гостевое поражение от «Ренна» со счетом 0:5. И данное фиаско стало для них третьим за последние пять встреч, правда, все неудачи были выездными.

    Коэффициенты матча Лорьян — Реймс

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    Также в этот период коллектив добыл еще две виктории, оба раза одолев команды из подвала турнирной таблицы на своей территории, забив в этих играх семь голов при двух пропущенных.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В родных стенах «Лорьян» выиграл два предыдущих матча и не проиграл ни одного из трех последних. В целом за весь чемпионат в домашних матчах он набрал 23 очка.

    «Реймс»

    Перед стартом данного тура «Реймс» сейчас занимает 13-е место, имея в своем активе 40 очков. О сохранение прописки он может не беспокоится, так как оторвался от опасной зоны на девять баллов.

    В своей последней игре первенства «красно-белые» проиграли дома «Марселю» со счетом 0:1. И данное фиаско стало для них третьим за пять последних матчей чемпионата.

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    • Победил же коллектив только один раз за шесть предыдущих поединков в рамках Лиги 1, одолев в позапрошлом туре дома «Лилль» 2:1. Также в этот период он трижды уступил и раз сыграл вничью.

    На выезде в двух последних встречах «Реймс» не побеждал и не забивал, а за восемь последних гостевых матчей ему удалось выиграть всего два.

    В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды победил «Лорьян» — 3:1 на выезде и 1:0 дома.

    Прогноз и ставка на «Лорьян» — «Реймс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лорьяна» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Реймса» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.36.

    По сути в этой игре очки больше нужны хозяевам поля, находящиеся не так далеко от опасной зоны. Так что в данном противостоянии очень логичной ставкой будет виктория хозяев, которые к тому же неплохо в последнее время играют при своих зрителях.

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    «Лорьян» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Рыбы» сохранят комфортный отрыв от зоны вылета?
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