В воскресенье, 1 мая, в рамках 35-го тура французской Лиги 1«Лорьян» в родных стенах примет «Реймс». Начало встречи намечено на 16:00 по мск. «Лорьян» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

С 34 набранными очками «Лорьян» идет на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 1 за четыре тура до финиша. Зону переходных матчей он опережает на четыре балла, а от прямого вылета оторвался на шесть пунктов.

В прошлом проведенном туре «рыбы» потерпели крупное гостевое поражение от «Ренна» со счетом 0:5. И данное фиаско стало для них третьим за последние пять встреч, правда, все неудачи были выездными.

Коэффициенты матча Лорьян — Реймс 1 2.30 X 3.25 2 3.30 Ставка

Также в этот период коллектив добыл еще две виктории, оба раза одолев команды из подвала турнирной таблицы на своей территории, забив в этих играх семь голов при двух пропущенных.

Календарь и таблица Лиги 1

В родных стенах «Лорьян» выиграл два предыдущих матча и не проиграл ни одного из трех последних. В целом за весь чемпионат в домашних матчах он набрал 23 очка.

«Реймс»

Перед стартом данного тура «Реймс» сейчас занимает 13-е место, имея в своем активе 40 очков. О сохранение прописки он может не беспокоится, так как оторвался от опасной зоны на девять баллов.

В своей последней игре первенства «красно-белые» проиграли дома «Марселю» со счетом 0:1. И данное фиаско стало для них третьим за пять последних матчей чемпионата.

Победил же коллектив только один раз за шесть предыдущих поединков в рамках Лиги 1, одолев в позапрошлом туре дома «Лилль» 2:1. Также в этот период он трижды уступил и раз сыграл вничью.

На выезде в двух последних встречах «Реймс» не побеждал и не забивал, а за восемь последних гостевых матчей ему удалось выиграть всего два.

В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды победил «Лорьян» — 3:1 на выезде и 1:0 дома.

Прогноз и ставка на «Лорьян» — «Реймс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лорьяна» предлагают — 2.33.

На викторию «Реймса» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.36.

По сути в этой игре очки больше нужны хозяевам поля, находящиеся не так далеко от опасной зоны. Так что в данном противостоянии очень логичной ставкой будет виктория хозяев, которые к тому же неплохо в последнее время играют при своих зрителях.