«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» идет на 16 месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны прямого вылета составляет всего 2 очка.

Команда имеет серьезные проблемы в обороне. В 31 матче швабы умудрились пропустить 55 мячей.

Коэффициенты матча Штутгарт — Вольфсбург 1 2.00 X 3.65 2 3.55 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Штутгарт» удручил игрой и результатом. Выезд в Берлин в гости к «Герте» обернулся неудачей (2:0).

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В этом поединке «Штутгарт» не досчитается защитника Паскаля Штенцеля. Он получил травму как раз в матче прошлого тура.

«Вольфсбург»

«Волкам» уже можно выдохнуть спокойно. От борьбы за выживание команда ушла, на вполне может подняться в район первой десятки.

Главным бичом «Вольфсбурга» являются ненадежные тылы. В 31 матче оборона команды дала результативный сбой 51 раз.

В предыдущем туре «Вольфсбург» просто таки снес с газона «Майнц» (5:0). Причем хет-трик в активе у опытнейшего Макса Крузе.

Поединки со швабами для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних очных битв выиграно три при двух поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.09, на ничью за 3.82, а на «Вольфсбург» — за 3.60.

«Штутгарт» еще не обеспечил себе место в элите на будущий сезон .

«Вольфсбург» уже потерял мотивацию на оставшиеся матчи.

Швабы твердо намерены остаться в элитном дивизионе, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.09.