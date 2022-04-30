«Штутгарт»
«Штутгарт» идет на 16 месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны прямого вылета составляет всего 2 очка.
Команда имеет серьезные проблемы в обороне. В 31 матче швабы умудрились пропустить 55 мячей.
Коэффициенты матча Штутгарт — Вольфсбург
В предыдущем туре чемпионата «Штутгарт» удручил игрой и результатом. Выезд в Берлин в гости к «Герте» обернулся неудачей (2:0).
В этом поединке «Штутгарт» не досчитается защитника Паскаля Штенцеля. Он получил травму как раз в матче прошлого тура.
«Вольфсбург»
«Волкам» уже можно выдохнуть спокойно. От борьбы за выживание команда ушла, на вполне может подняться в район первой десятки.
Главным бичом «Вольфсбурга» являются ненадежные тылы. В 31 матче оборона команды дала результативный сбой 51 раз.
В предыдущем туре «Вольфсбург» просто таки снес с газона «Майнц» (5:0). Причем хет-трик в активе у опытнейшего Макса Крузе.
Поединки со швабами для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних очных битв выиграно три при двух поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.09, на ничью за 3.82, а на «Вольфсбург» — за 3.60.
«Штутгарт»
«Вольфсбург» уже потерял мотивацию на оставшиеся матчи.
Швабы твердо намерены остаться в элитном дивизионе, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.09.