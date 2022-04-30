ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лейпциг» — «Рейнджерс»Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус» Мохамед Салах и Садио МанеТоп-10 лучших атакующих команд сезона Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
  • 21:32
    • ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Швабы проведут удачную охоту на «волков»

    «Штутгарт» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Бундеслига, 30 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Штутгарт Прогнозы на Вольфсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Вольфсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Саша Калайджич
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Апреля 2022 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» идет на 16 месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны прямого вылета составляет всего 2 очка.

    Команда имеет серьезные проблемы в обороне. В 31 матче швабы умудрились пропустить 55 мячей.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Вольфсбург

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Штутгарт» удручил игрой и результатом. Выезд в Берлин в гости к «Герте» обернулся неудачей (2:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В этом поединке «Штутгарт» не досчитается защитника Паскаля Штенцеля. Он получил травму как раз в матче прошлого тура.

    «Вольфсбург»

    «Волкам» уже можно выдохнуть спокойно. От борьбы за выживание команда ушла, на вполне может подняться в район первой десятки.

    Главным бичом «Вольфсбурга» являются ненадежные тылы. В 31 матче оборона команды дала результативный сбой 51 раз.

  • Бундеслига: Итоги 31-го тура
  • Расклады в турнирной таблице чемпионата Германии за 3 тура до финиша
  • 26/04/2022

    • В предыдущем туре «Вольфсбург» просто таки снес с газона «Майнц» (5:0). Причем хет-трик в активе у опытнейшего Макса Крузе.

    Поединки со швабами для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних очных битв выиграно три при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.09, на ничью за 3.82, а на «Вольфсбург» — за 3.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Штутгарт» еще не обеспечил себе место в элите на будущий сезон.

    «Вольфсбург» уже потерял мотивацию на оставшиеся матчи.

    Швабы твердо намерены остаться в элитном дивизионе, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бондар — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кецманович — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Потапова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Карабах — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Руне — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Швабы проведут удачную охоту на «волков»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры