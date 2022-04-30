Встреча 27-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится 30 апреля. Матч на арене «Краснодар» начнется в 16:30 мск. «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

В марте «Краснодар» на выезде вырвал победу у «Спартака» (2:1) и упустил победу над «Уфой» (1:1) — в обоих случаях из-за пенальти на последних минутах.

После этого кубанский клуб в начале апреля дома проиграл «Динамо» (0:1) и на выезде вырвал победу у «Рубина» (1:0).

Коэффициенты матча Краснодар — Ростов 1 2.95 X 3.45 2 2.35 Ставка

В последних матчах подопечные Алексея Антонюка уступили в Самаре «Крыльям Советов» (0:2) и были на своем поле биты «Зенитом» (1:3).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 25 матчей РПЛ «Краснодар» с 39 очками на 6-м месте. Разница мячей 36-27. Под вопросом участие Сперцяна.

«Ростов»

Ростовчане выиграли четыре последних матча в чемпионате России, благодаря чему отрыв от зоны стыков составляет 6 очков.

Апрель команда Валерия Карпина начала с того, что уступила на своем поле «Нижнему Новгороду» (1:2), после чего прервала 4-матчевую домашнюю серию без побед, обыграв «Крылья Советов» (1:0) .

Затем «Ростов» на своем поле разгромил «Локомотив» (4:1), на выезде справился с тульским «Арсеналом» (2:1) и дома вырвал победу у «Спартака» (3:2).

Календарь и таблица РПЛ

После 26 матчей РПЛ «Ростов» с 34 очками на 8-м месте. Разница мячей 44-44, Дмитрий Полоз забил 13 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ростова» — 2.43.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1, как и в товарищеском матче в феврале (2:2). В последних 5 встречах команды трижды делили очки, одержав по одной победе.

«Быки» 4 раза сыграли вничью и один раз победили в 5 последних домашних матчах с «Ростовом». Прогнозируем, что «Краснодар» не проиграет верховой матч. .