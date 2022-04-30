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    Прервет ли «Краснодар» победную серию «Ростова»?

    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз, ставки (к. 1.88) на футбол, РПЛ, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ростов»
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    Валерий Карпин
    Встреча 27-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится 30 апреля. Матч на арене «Краснодар» начнется в 16:30 мск. «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Апреля 2022 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 16:30 Ростов Ростов
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    «Краснодар»

    В марте «Краснодар» на выезде вырвал победу у «Спартака» (2:1) и упустил победу над «Уфой» (1:1) — в обоих случаях из-за пенальти на последних минутах.

    После этого кубанский клуб в начале апреля дома проиграл «Динамо» (0:1) и на выезде вырвал победу у «Рубина» (1:0).

    Коэффициенты матча Краснодар — Ростов

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В последних матчах подопечные Алексея Антонюка уступили в Самаре «Крыльям Советов» (0:2) и были на своем поле биты «Зенитом» (1:3).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 25 матчей РПЛ «Краснодар» с 39 очками на 6-м месте. Разница мячей 36-27. Под вопросом участие Сперцяна.

    «Ростов»

    Ростовчане выиграли четыре последних матча в чемпионате России, благодаря чему отрыв от зоны стыков составляет 6 очков.

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  • 25/04/2022

    • Апрель команда Валерия Карпина начала с того, что уступила на своем поле «Нижнему Новгороду» (1:2), после чего прервала 4-матчевую домашнюю серию без побед, обыграв «Крылья Советов» (1:0) .

    Затем «Ростов» на своем поле разгромил «Локомотив» (4:1), на выезде справился с тульским «Арсеналом» (2:1) и дома вырвал победу у «Спартака» (3:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 26 матчей РПЛ «Ростов» с 34 очками на 8-м месте. Разница мячей 44-44, Дмитрий Полоз забил 13 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ростова» — 2.43.

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    В первом круге команды сыграли вничью 1:1, как и в товарищеском матче в феврале (2:2). В последних 5 встречах команды трижды делили очки, одержав по одной победе.

    «Быки» 4 раза сыграли вничью и один раз победили в 5 последних домашних матчах с «Ростовом». Прогнозируем, что «Краснодар» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.67 и ТБ 2,5 за 1.87.

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    «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Краснодар» победную серию «Ростова»?
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