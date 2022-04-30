В 34-м туре испанской Примеры «Атлетик» в родных стенах сыграет против «Атлетико». Поединок пройдет 30 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Атлетик» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» находится на восьмой строчке, набрав в 33-х матчах 48 очков.

Баски спокойно доигрывают сезон. Вылет им не грозит, шансов попасть в еврокубки почти не осталось, поэтому в оставшихся можно играть в свое удовольствие.

Коэффициенты матча Атлетик — Атлетико 1 3.00 X 3.05 2 2.55 Ставка

«Львы» начали месяц с домашней победы над «Эльче», после чего сыграл вничью с «Вильярреалом».

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В позапрошлом туре «Атлетик» проиграл на своем поле «Сельте» (0:2). В прошлом — победил в гостях «Кадис» (3:2). Коллектив одержал лишь три победы в 11-ти предыдущих поединках на выезде.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 61 балл за 33 поединка. Расположившиеся выше «Севилья» и «Барса» имеют на два очка больше.

За последние 11 матчей во всех турнирах «Атлетико» 7 раз уверенно обыгрывал своих соперников, 2 раза сыграли вничью и 2 раза уступили своим оппонентам.

В последних трех поединках во всех турнирах подопечные Симеоне не проигрывали, но победили только однажды.

Ранее клуб на своем поле не сумел обыграть «Манчестер Сити» закончив поединок со счётом 0:0. Как следствие, клуб не попал в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв англичанам по сумме двух матчей — 0:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.