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    «Рейнджеры» увезут ничью из Германии?

    «РБ Лейпциг» — «Глазго Рейнджерс». Дерзкая ставка за 5.25 на матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Глазго Рейнджерс»
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    Джеймс Тавернье
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 28 Апреля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 22:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. Полуфинал
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» в Бундеслиге пока не стал «второй силой». Более того, нынешнее 4 место еще нужно сохранить, хотя отставание от третьего минимальное.

    В минувшем туре своего чемпионата «РБ Лейпциг» вновь удручил. Дома «быки» внезапно проиграли «Униону» (1:2).

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Глазго Рейнджерс

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  • 1.35
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
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    Причем именно берлинцы были обыграны как раз до того в рамках полуфинала Кубка Германии (2:1). В лазарете же находится лишь Амаду Хайдара.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Наверняка «быки» будут активно атаковать с первых минут встречи. В хорошей форме находится Кристофер Нкунку, отличившийся 17 раз в чемпионате.

    «Глазго Рейнджерс»

    «Глазго Рейнджерс» проваливает сезон в чемпионате Шотландии. Вероятнее всего, традиционный конкурент «Селтик» своего уже не упустит.

    В минувшем туре своего чемпионата глазвегианцы добыли три очка. На выезде был уверенно переигран «Мотеруэлл» (1:3).

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    • Шесть очков отставания от «Селтика» — явно почти приговор в борьбе за чемпионский титул. Так что «рейнджерам» логично сконцентрироваться на Лиге Европы.

    Вот только без травм у команды не обходится. В этом матче не смогут помочь партнерам Альфредо Морелос и Янис Хаджи.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.40, на ничью за 5.25, а на «Глазго Рейнджерс» — за 8.80.

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    В последнее время игра «быков» оставляет немалые вопросы.

    «Рейнджеры» в нынешней Лиге Европы уже выбили ряд сильных оппонентов.

    Шотландцы даже без Морелоса вполне способны не уступить в Лейпциге. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «РБ Лейпциг» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» увезут ничью из Германии?
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