«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» в Бундеслиге пока не стал «второй силой». Более того, нынешнее 4 место еще нужно сохранить, хотя отставание от третьего минимальное.

В минувшем туре своего чемпионата «РБ Лейпциг» вновь удручил. Дома «быки» внезапно проиграли «Униону» (1:2).

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Глазго Рейнджерс 1 1.35 X 5.00 2 9.50 Ставка

Причем именно берлинцы были обыграны как раз до того в рамках полуфинала Кубка Германии (2:1). В лазарете же находится лишь Амаду Хайдара.

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Наверняка «быки» будут активно атаковать с первых минут встречи. В хорошей форме находится Кристофер Нкунку, отличившийся 17 раз в чемпионате.

«Глазго Рейнджерс»

«Глазго Рейнджерс» проваливает сезон в чемпионате Шотландии. Вероятнее всего, традиционный конкурент «Селтик» своего уже не упустит.

В минувшем туре своего чемпионата глазвегианцы добыли три очка. На выезде был уверенно переигран «Мотеруэлл» (1:3).

Шесть очков отставания от «Селтика» — явно почти приговор в борьбе за чемпионский титул. Так что «рейнджерам» логично сконцентрироваться на Лиге Европы.

Вот только без травм у команды не обходится. В этом матче не смогут помочь партнерам Альфредо Морелос и Янис Хаджи.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.40, на ничью за 5.25, а на «Глазго Рейнджерс» — за 8.80.

В последнее время игра «быков» оставляет немалые вопросы .

«Рейнджеры» в нынешней Лиге Европы уже выбили ряд сильных оппонентов.

Шотландцы даже без Морелоса вполне способны не уступить в Лейпциге. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.