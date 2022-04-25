«Цинциннати»
«Цинциннати» стартовал в чемпионате явно не лучшим образом. 12 место из 14 команд в Восточной конференции явно тянет на провал.
Между тем, отставание от искомой седьмой позиции составляет всего три очка. Однако нужно срочно что-то делать с обороной, давшей сбой уже 14 раз.
Коэффициенты матча Цинциннати — Лос-Анджелес
В предыдущем своем поединке «Цинциннати» добыл победу. В кубковом матче с «Питтсбургом» команда была сильнее (2:0).
До последнего локального успеха команда не побеждала на протяжении месяца. Быть может, началась приятная серия?!
«Лос-Анжелес»
Эта команда лидирует в Западной конференции. Причем гандикап от второй строчки составляет два очка.
Между тем, как для лидера, «Лос-Анжелес» многовато пропускает. В 7 матчах команда пропустила уже 7 мячей.
В своем предыдущем поединке «Лос-Анжелес» вновь одержал победу. В кубковой встрече с «Оранж Каунти» у команды получалось многое (5:1).
Наконец-то начала забивать Кристиан Аранго. В последней встрече колумбиец оформил дубль.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.95, на ничью за 3.80, а на «Цинциннати» — за 3.60.
«Цинциннати» неудачно начал чемпионат.
«Лос-Анжелес»
Гости выглядят мощнее, особенно в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Лос-Анжелеса» -0.75 с коэффициентом 2.15.