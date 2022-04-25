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    «Цинциннати» ждет неудача?

    «Цинциннати» — «Лос-Анжелес». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, МЛС, 25 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Лос-Анжелес»
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    Харис Медуньянин
    «Цинциннати» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелесом» в рамках 8-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 00:00 мск. «Цинциннати» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 25 Апреля 2022 года
    Цинциннати
  • США. MLS
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    «Цинциннати»

    «Цинциннати» стартовал в чемпионате явно не лучшим образом. 12 место из 14 команд в Восточной конференции явно тянет на провал.

    Между тем, отставание от искомой седьмой позиции составляет всего три очка. Однако нужно срочно что-то делать с обороной, давшей сбой уже 14 раз.

    Коэффициенты матча Цинциннати — Лос-Анджелес

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
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    В предыдущем своем поединке «Цинциннати» добыл победу. В кубковом матче с «Питтсбургом» команда была сильнее (2:0).

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    До последнего локального успеха команда не побеждала на протяжении месяца. Быть может, началась приятная серия?!

    «Лос-Анжелес»

    Эта команда лидирует в Западной конференции. Причем гандикап от второй строчки составляет два очка.

    Между тем, как для лидера, «Лос-Анжелес» многовато пропускает. В 7 матчах команда пропустила уже 7 мячей.

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  • Вчера

    • В своем предыдущем поединке «Лос-Анжелес» вновь одержал победу. В кубковой встрече с «Оранж Каунти» у команды получалось многое (5:1).

    Наконец-то начала забивать Кристиан Аранго. В последней встрече колумбиец оформил дубль.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.95, на ничью за 3.80, а на «Цинциннати» — за 3.60.

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    «Цинциннати» неудачно начал чемпионат.

    «Лос-Анжелес» намерен сохранить лидерство.

    Гости выглядят мощнее, особенно в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Лос-Анжелеса» -0.75 с коэффициентом 2.15.

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    «Цинциннати» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. «Цинциннати» ждет неудача?
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