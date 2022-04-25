«Цинциннати» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелесом» в рамках 8-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 00:00 мск. «Цинциннати» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цинциннати»

«Цинциннати» стартовал в чемпионате явно не лучшим образом. 12 место из 14 команд в Восточной конференции явно тянет на провал.

Между тем, отставание от искомой седьмой позиции составляет всего три очка. Однако нужно срочно что-то делать с обороной, давшей сбой уже 14 раз.

В предыдущем своем поединке «Цинциннати» добыл победу. В кубковом матче с «Питтсбургом» команда была сильнее (2:0).

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До последнего локального успеха команда не побеждала на протяжении месяца. Быть может, началась приятная серия?!

«Лос-Анжелес»

Эта команда лидирует в Западной конференции. Причем гандикап от второй строчки составляет два очка.

Между тем, как для лидера, «Лос-Анжелес» многовато пропускает. В 7 матчах команда пропустила уже 7 мячей.

В своем предыдущем поединке «Лос-Анжелес» вновь одержал победу. В кубковой встрече с «Оранж Каунти» у команды получалось многое (5:1).

Наконец-то начала забивать Кристиан Аранго. В последней встрече колумбиец оформил дубль.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.95, на ничью за 3.80, а на «Цинциннати» — за 3.60.

«Цинциннати» неудачно начал чемпионат.

«Лос-Анжелес» намерен сохранить лидерство .

Гости выглядят мощнее, особенно в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Лос-Анжелеса» -0.75 с коэффициентом 2.15.