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    Будет ли у бирмингемцев первая гостевая мировая?

    «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 3.24) на футбол, Чемпионат Англии, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Астон Вилла»
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    «Лестер»
    23 апреля в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле примет «Астон Виллу». Игра начнется в 17:00 по мск. «Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Лестер»

    «Лестер» в турнирной таблице английского чемпионата идет на девятой строчке, набрав 41 очко. Выше клуб уже наверняка подняться не сумеет, так как даже от восьмого места отстает на восемь баллов.

    Правда, в последнем отрезке чемпионата «лисы» играют весьма успешно, выиграв четыре из предыдущих восьми встреч при одном фиаско и трех мировых. Одна из ничьих была накануне в гостях с «Эвертоном» 1:1.

    Коэффициенты матча Лестер — Астон Вилла

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
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    Перед этим же коллектив в ответном поединке четвертьфинала Лиги конференций на выезде одержал волевую викторию над «ПСВ Эйндховеном» 2:1, и тем самым пробился в полуфинал турнира.

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    У «Лестера» всего лишь одно поражение за последние девять домашних игр чемпионата. Также в этот период он расписал две мировые и добился шести викторий.

    «Астон Вилла»

    С 36 зачетными пунктами «Астон Вилла» находится на 15 строке в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета она оторвалась на 11 пунктов, так что вылет ей не грозит.

    После удачной серии с конца февраля по середину марта, где клуб из Бирмингема выиграл три поединка подряд, не пропустив в них ни разу, затем он только проигрывал.

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    • В данном отрезке коллектив потерпел четыре фиаско подряд в рамках чемпионата страны. В своей последней проведенной игре он был разгромлен на своем поле «Тоттенхэмом» со счетом 0:4.

    Стоит отметить, что на выезде в текущем первенстве «Астон Вилла» ни разу не играла вничью, выиграв шесть встреч при десяти фиаско.

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    В первом круге дома победили «Виллианы» 2:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 2.71, победа «Лестера» — 2.86, ничья — 3.24.

    Обе команды уже решили свои турнирные задачи на сезон. Так что вполне можно ожидать, что они распишут мировую, которая станет первой гостевой для бирмингемцев.

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    «Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли у бирмингемцев первая гостевая мировая?
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