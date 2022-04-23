«Лестер»
«Лестер» в турнирной таблице английского чемпионата идет на девятой строчке, набрав 41 очко. Выше клуб уже наверняка подняться не сумеет, так как даже от восьмого места отстает на восемь баллов.
Правда, в последнем отрезке чемпионата «лисы» играют весьма успешно, выиграв четыре из предыдущих восьми встреч при одном фиаско и трех мировых. Одна из ничьих была накануне в гостях с «Эвертоном» 1:1.
Коэффициенты матча Лестер — Астон Вилла
Перед этим же коллектив в ответном поединке четвертьфинала Лиги конференций на выезде одержал волевую викторию над «ПСВ Эйндховеном» 2:1, и тем самым пробился в полуфинал турнира.
У «Лестера» всего лишь одно поражение за последние девять домашних игр чемпионата. Также в этот период он расписал две мировые и добился шести викторий.
«Астон Вилла»
С 36 зачетными пунктами «Астон Вилла» находится на 15 строке в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета она оторвалась на 11 пунктов, так что вылет ей не грозит.
После удачной серии с конца февраля по середину марта, где клуб из Бирмингема выиграл три поединка подряд, не пропустив в них ни разу, затем он только проигрывал.
В данном отрезке коллектив потерпел четыре фиаско подряд в рамках чемпионата страны. В своей последней проведенной игре он был разгромлен на своем поле «Тоттенхэмом» со счетом 0:4.
Стоит отметить, что на выезде в текущем первенстве «Астон Вилла» ни разу не играла вничью, выиграв шесть встреч при десяти фиаско.
В первом круге дома победили «Виллианы» 2:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 2.71, победа «Лестера» — 2.86, ничья — 3.24.
Обе команды уже решили свои турнирные задачи на сезон. Так что вполне можно ожидать, что они распишут мировую, которая станет первой гостевой для бирмингемцев.