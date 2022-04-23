23 апреля в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле примет «Астон Виллу». Игра начнется в 17:00 по мск. «Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» в турнирной таблице английского чемпионата идет на девятой строчке, набрав 41 очко. Выше клуб уже наверняка подняться не сумеет, так как даже от восьмого места отстает на восемь баллов.

Правда, в последнем отрезке чемпионата «лисы» играют весьма успешно, выиграв четыре из предыдущих восьми встреч при одном фиаско и трех мировых. Одна из ничьих была накануне в гостях с «Эвертоном» 1:1.

Коэффициенты матча Лестер — Астон Вилла 1 2.80 X 3.30 2 2.55 Ставка

Перед этим же коллектив в ответном поединке четвертьфинала Лиги конференций на выезде одержал волевую викторию над «ПСВ Эйндховеном» 2:1, и тем самым пробился в полуфинал турнира.

Все прогнозы на АПЛ

У «Лестера» всего лишь одно поражение за последние девять домашних игр чемпионата. Также в этот период он расписал две мировые и добился шести викторий.

«Астон Вилла»

С 36 зачетными пунктами «Астон Вилла» находится на 15 строке в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета она оторвалась на 11 пунктов, так что вылет ей не грозит.

После удачной серии с конца февраля по середину марта, где клуб из Бирмингема выиграл три поединка подряд, не пропустив в них ни разу, затем он только проигрывал.

В данном отрезке коллектив потерпел четыре фиаско подряд в рамках чемпионата страны. В своей последней проведенной игре он был разгромлен на своем поле «Тоттенхэмом» со счетом 0:4.

Стоит отметить, что на выезде в текущем первенстве «Астон Вилла» ни разу не играла вничью, выиграв шесть встреч при десяти фиаско.

В первом круге дома победили «Виллианы» 2:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 2.71, победа «Лестера» — 2.86, ничья — 3.24.

Обе команды уже решили свои турнирные задачи на сезон. Так что вполне можно ожидать, что они распишут мировую, которая станет первой гостевой для бирмингемцев.