«Арсенал» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 14:30 мск. «Арсенал» — Манчестер Юнайтед«: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 57 очков. «Канониры» отстают от «Тоттенхэма» по дополнительным показателям.

Несколько дней назад «Арсенал» неожиданно выиграл у «Челси». Более того, команда Микеля Артеты победила на «Стэмфорд Бридж» — 4:2.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед 1 2.05 X 3.55 2 3.55 Ставка

«Арсенал» идеально воспользовался очередной ужасной игрой «Челси» в защите. Самое интересное, что «канониры» перед этим тоже провели ряд очень неудачных матчей.

В первой половине апреля «Арсенал» потерпел три поражения подряд — от «Кристал Пэлас», «Брайтона» и «Саутгемптона».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 33-х матчах 54 очка.

Ранее на этой неделе «МЮ» с треском проиграл «Ливерпулю» — 0:4. «Красные дьяволы», как и в первом круге, снова капитулировали перед принципиальным соперником. Разница только в том, что теперь это случилось при Ральфе Рангнике.

Все прогнозы на АПЛ

Но надо признать, что так плох, как сейчас, «МЮ» не был даже в конце осени, когда руководство клуба уволило Оле-Гуннара Сульшера. По всей видимости, правы оказались те, кто изначально говорил, что проблема не в тренере, а в игроках.

«МЮ» проиграл три предыдущих матча АПЛ на выезде с общим счетом 1:9.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «МЮ» — за 3.76.

«МЮ» ужасен, и складывается такое впечатление, что игроки осознанно просто бросили играть, зная, что на них здесь больше не рассчитывают. Матч с «Ливерпулем» — это полнейшее унижение.

На словах цель никуда не делась, «МЮ» по-прежнему хочет финишировать в топ-4, попасть в Лигу чемпионов, но с такой игрой это нереально.

Ставка — победа «Арсенала» за 2.13.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Арсенала» больше 2,0 за 3.26.