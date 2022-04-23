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    «Арсенал» тоже унизит «МЮ»?

    «Арсенал» — Манчестер Юнайтед«. Прогноз (к. 3.26) и ставки на чемпионат Англии 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — Манчестер Юнайтед«
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    «МЮ» проиграл три предыдущих матча АПЛ на выезде с общим счетом 1:9
    «Арсенал» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 14:30 мск. «Арсенал» — Манчестер Юнайтед«: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2022 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 57 очков. «Канониры» отстают от «Тоттенхэма» по дополнительным показателям.

    Несколько дней назад «Арсенал» неожиданно выиграл у «Челси». Более того, команда Микеля Артеты победила на «Стэмфорд Бридж» — 4:2.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
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    «Арсенал» идеально воспользовался очередной ужасной игрой «Челси» в защите. Самое интересное, что «канониры» перед этим тоже провели ряд очень неудачных матчей.

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    • В первой половине апреля «Арсенал» потерпел три поражения подряд — от «Кристал Пэлас», «Брайтона» и «Саутгемптона».

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 33-х матчах 54 очка.

    Ранее на этой неделе «МЮ» с треском проиграл «Ливерпулю» — 0:4. «Красные дьяволы», как и в первом круге, снова капитулировали перед принципиальным соперником. Разница только в том, что теперь это случилось при Ральфе Рангнике.

    Все прогнозы на АПЛ

    Но надо признать, что так плох, как сейчас, «МЮ» не был даже в конце осени, когда руководство клуба уволило Оле-Гуннара Сульшера. По всей видимости, правы оказались те, кто изначально говорил, что проблема не в тренере, а в игроках.

    «МЮ» проиграл три предыдущих матча АПЛ на выезде с общим счетом 1:9.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «МЮ» — за 3.76.

    «МЮ» ужасен, и складывается такое впечатление, что игроки осознанно просто бросили играть, зная, что на них здесь больше не рассчитывают. Матч с «Ливерпулем» — это полнейшее унижение.

    На словах цель никуда не делась, «МЮ» по-прежнему хочет финишировать в топ-4, попасть в Лигу чемпионов, но с такой игрой это нереально.

    Ставка — победа «Арсенала» за 2.13.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Арсенала» больше 2,0 за 3.26.

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    «Арсенал» — Манчестер Юнайтед«: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» тоже унизит «МЮ»?
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