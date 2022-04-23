«Арсенал» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 14:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» несется в зону Лиги чемпионов. Лондонцы отстают от «Тоттенхэма» лишь по дополнительным показателям, осев на 5 месте.

Команда Микеля Артеты имеет сложности с реализацией. В 32 матчах «канониры» забили всего 49 мячей.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед 1 2.05 X 3.55 2 3.55 Ставка

В предыдущем туре «Арсенал» добыл сверхважную викторию. В дерби был обыгран «Челси» со счетом 2:4.

Все прогнозы на АПЛ

Из пяти последних очных поединков с манкунианцами «Арсенал» выиграл дважды при одной неудаче. Да и мотивация на матчи с «Манчестер Юнайтед» всегда на высшем уровне.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» также еще не потерял шансов на попадание в Лигу чемпионов. Отставание от 4 места измеряется всего тремя очками.

«Манчестер Юнайтед» имеет кадровые проблемы. В лазарет угодил ряд не последних исполнителей, среди которых отметим Поля Погба, Эдинсона Кавани, Мэйсона Гринвуда и Фреда.

В минувшем туре АПЛ манкунианцы потерпели поражение. На выезде команда попала под мерсисайдский каток (4:0).

Более того, в состав должен вернуться Криштиану Роналду. Португалец забил 15 мячей в чемпионате, и явно настроен улучшить эту статистику.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.10, на ничью за 3.70, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.70.

«Арсенал» в последнем матче выглядел очень мощно .

Манкунианцы крайне нестабильны, но имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.65. Для остальных — более умеренный прогноз.