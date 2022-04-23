ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют результативно

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 5.65 на матч АПЛ 23 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмиль Смит-Роу
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 14:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2022 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» несется в зону Лиги чемпионов. Лондонцы отстают от «Тоттенхэма» лишь по дополнительным показателям, осев на 5 месте.

    Команда Микеля Артеты имеет сложности с реализацией. В 32 матчах «канониры» забили всего 49 мячей.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре «Арсенал» добыл сверхважную викторию. В дерби был обыгран «Челси» со счетом 2:4.

    Все прогнозы на АПЛ

    Из пяти последних очных поединков с манкунианцами «Арсенал» выиграл дважды при одной неудаче. Да и мотивация на матчи с «Манчестер Юнайтед» всегда на высшем уровне.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» также еще не потерял шансов на попадание в Лигу чемпионов. Отставание от 4 места измеряется всего тремя очками.

    «Манчестер Юнайтед» имеет кадровые проблемы. В лазарет угодил ряд не последних исполнителей, среди которых отметим Поля Погба, Эдинсона Кавани, Мэйсона Гринвуда и Фреда.

  • «МЮ», кажется, выбрал лучшего тренера из всех возможных. Сможет ли тен Хаг поднять с колен легендарный клуб?
  • Эрик тен Хаг — новая надежда «Манчестер Юнайтед»
  • 20/04/2022

    • В минувшем туре АПЛ манкунианцы потерпели поражение. На выезде команда попала под мерсисайдский каток (4:0).

    Более того, в состав должен вернуться Криштиану Роналду. Португалец забил 15 мячей в чемпионате, и явно настроен улучшить эту статистику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.10, на ничью за 3.70, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.70.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Арсенал» в последнем матче выглядел очень мощно.

    Манкунианцы крайне нестабильны, но имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.65. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атырау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Муньяр — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (5.65), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют результативно
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры