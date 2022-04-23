«Арсенал»
«Арсенал» несется в зону Лиги чемпионов. Лондонцы отстают от «Тоттенхэма» лишь по дополнительным показателям, осев на 5 месте.
Команда Микеля Артеты имеет сложности с реализацией. В 32 матчах «канониры» забили всего 49 мячей.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед
В предыдущем туре «Арсенал» добыл сверхважную викторию. В дерби был обыгран «Челси» со счетом 2:4.
Из пяти последних очных поединков с манкунианцами «Арсенал» выиграл дважды при одной неудаче. Да и мотивация на матчи с «Манчестер Юнайтед» всегда на высшем уровне.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» также еще не потерял шансов на попадание в Лигу чемпионов. Отставание от 4 места измеряется всего тремя очками.
«Манчестер Юнайтед» имеет кадровые проблемы. В лазарет угодил ряд не последних исполнителей, среди которых отметим Поля Погба, Эдинсона Кавани, Мэйсона Гринвуда и Фреда.
В минувшем туре АПЛ манкунианцы потерпели поражение. На выезде команда попала под мерсисайдский каток (4:0).
Более того, в состав должен вернуться Криштиану Роналду. Португалец забил 15 мячей в чемпионате, и явно настроен улучшить эту статистику.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.10, на ничью за 3.70, а на «Манчестер Юнайтед» — за 3.70.
«Арсенал»
Манкунианцы крайне нестабильны, но имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.
Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.65. Для остальных — более умеренный прогноз.