«Ризеспор» сыграет на своем поле против «Фенербахче» в рамках 34-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 20:30 мск. «Ризеспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ризеспор»

«Ризеспор» находится всего лишь на 18-й строчке, набрав в 33-х матчах 30 очков.

Команда отстает 16-й позиции, которая позволяет остаться в элитном дивизионе на следующий сезон, составляет 10 баллов.

В последних четырех поединках коллектив потерпел одно поражение, что может вселять некоторые надежды болельщикам хозяев.

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При этом в двух матчах клуб одержал победы. Еще одна игра завершилась вничью — в последнем туре против «Кайсериспором» (1:1).

«Фенербахче»

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 62 очка.

«Канарейки» продолжают борьбу с «Коньяспором» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов. Отставание от идущего первым «Трабзонспора» составляет 11 очков.

В прошлом туре «Фенербахче» разгромил на своем поле «Гезтепе» (2:0).

С учетом официальных и неофициальных поединков победная серия коллектива составляет шесть матчей, а уже восемь встреч он не проигрывает.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.