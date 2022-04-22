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    Прервется ли победная серия «Фенербахче»?

    «Ризеспор» — «Фенербахче». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Фенербахче»
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    «Фенербахче» занимает второе место
    «Ризеспор» сыграет на своем поле против «Фенербахче» в рамках 34-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 20:30 мск. «Ризеспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 22 Апреля 2022 года
    Ризеспор
  • Ризе
    •  Ризеспор 20:30 Фенербахче Фенербахче
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    «Ризеспор»

    «Ризеспор» находится всего лишь на 18-й строчке, набрав в 33-х матчах 30 очков.

    Команда отстает 16-й позиции, которая позволяет остаться в элитном дивизионе на следующий сезон, составляет 10 баллов.

    В последних четырех поединках коллектив потерпел одно поражение, что может вселять некоторые надежды болельщикам хозяев.

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    При этом в двух матчах клуб одержал победы. Еще одна игра завершилась вничью — в последнем туре против «Кайсериспором» (1:1).

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 62 очка.

    «Канарейки» продолжают борьбу с «Коньяспором» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов. Отставание от идущего первым «Трабзонспора» составляет 11 очков.

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    • В прошлом туре «Фенербахче» разгромил на своем поле «Гезтепе» (2:0).

    С учетом официальных и неофициальных поединков победная серия коллектива составляет шесть матчей, а уже восемь встреч он не проигрывает.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.

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    «Ризеспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли победная серия «Фенербахче»?
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