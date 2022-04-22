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    БАТЭ быстро расправится с «Гомелем»

    БАТЭ — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, чемпионат Белоруссии, 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Гомель»
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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 20:00 мск. БАТЭ — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 23 Апреля 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 16:00 Гомель Гомель
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    БАТЭ

    БАТЭ начал сезон с явно максимальным настроем. Борисовцы в четырех матчах набрали максимум очков.

    При этом игроки команды забили 10 мячей, не пропустив в свои ворота ни одного. А Станислав Драгун привычно солирует в созидательных акциях.

    Предыдущий тур чемпионата команда также провела на своем уровне. На выезде добыта важнейшая виктория над солигорцами (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    Против гомельчан БАТЭ традиционно играет удачно. Из пяти последних очных поединков команда побеждала трижды при двух паритетах.

    «Гомель»

    Клуб-открытие минувшего сезона стартовал успешно. Гомельчане находятся на 3 месте, набрав 9 очков.

    Вот только обороняется команда не лучшим образом. «Гомель» пропустил уже 6 мячей в 4 матчах.

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    • Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды успешно. Дома был уверенно обыгран могилевский «Днепр» (3:1).

    Интересно, что для гомельчан эта победа стала третьей к ряду. Наверняка команда постарается, как минимум, дать бой фавориту сезона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.75, на ничью за 4.08, а на «Гомель» — за 5.00.

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    БАТЭ выглядит сильнее всех в лиге.

    Гомельчане многовато пропускают в свои ворота.

    Атака БАТЭ обеспечит хозяевам быстрый успех. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 2.24.

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    БАТЭ — «Гомель»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ быстро расправится с «Гомелем»
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