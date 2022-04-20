«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» по-прежнему единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав в 31-м матче 74 очка. Правда, отрыв от «Ливерпуля» теперь составляет лишь одно очко.
У «Ман Сити» на прошлой неделе было два непростых матча. В первом команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с мадридским «Атлетико» — 1:1. Этот результат позволил ей выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион
А в воскресенье «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в полуфинале Кубка Англии. Осталось ощущение, что «горожане» были не слишком настроены на эту игру. Это было заметно и по составу. Очевидно, что для Гвардиолы приоритетными остаются Лига чемпионов и борьба за титул в АПЛ.
«Ман Сити» потерпел лишь одно поражение в 21-м предыдущем матче чемпионата Англии.
«Брайтон»
«Брайтон» находится на десятой строчке после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.
Команда Грэма Поттера мощно провела первую половину апреля. В начале месяца ей удалось сыграть вничью с «Норвичем» и одержать победу над «Арсеналом».
А в минувшую субботу «Брайтон» выиграл на выезде у «Тоттенхэма» (1:0) благодаря голу Леандро Троссара на последних минутах.
«Брайтон» не смог забить только в одном из десяти предыдущих матчей на выезде.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 7.00, а победу «Брайтона» — за 16.00.
«Брайтон» здорово провел недавние матчи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», максимально эффективно воспользовавшись из слабостями.
Разумеется, от «Ман Сити» подобных подарков гости не получат — соперник чересчур мотивирован. И самое главное, команда Гвардиолы банально лучше лондонских клубов.
Однако вполне можно поверить в то, что смелый «Брайтон» проиграет, но при этом сможет забить.
Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.32.