«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках перенесенного матча чемпионата Англии. Встреча пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» по-прежнему единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав в 31-м матче 74 очка. Правда, отрыв от «Ливерпуля» теперь составляет лишь одно очко.

У «Ман Сити» на прошлой неделе было два непростых матча. В первом команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с мадридским «Атлетико» — 1:1. Этот результат позволил ей выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 1 1.19 X 6.40 2 18.00 Ставка

А в воскресенье «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в полуфинале Кубка Англии. Осталось ощущение, что «горожане» были не слишком настроены на эту игру. Это было заметно и по составу. Очевидно, что для Гвардиолы приоритетными остаются Лига чемпионов и борьба за титул в АПЛ.

«Ман Сити» потерпел лишь одно поражение в 21-м предыдущем матче чемпионата Англии.

«Брайтон»

«Брайтон» находится на десятой строчке после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

Команда Грэма Поттера мощно провела первую половину апреля. В начале месяца ей удалось сыграть вничью с «Норвичем» и одержать победу над «Арсеналом».

А в минувшую субботу «Брайтон» выиграл на выезде у «Тоттенхэма» (1:0) благодаря голу Леандро Троссара на последних минутах.

Все прогнозы на АПЛ

«Брайтон» не смог забить только в одном из десяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 7.00, а победу «Брайтона» — за 16.00.

«Брайтон» здорово провел недавние матчи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», максимально эффективно воспользовавшись из слабостями.

Разумеется, от «Ман Сити» подобных подарков гости не получат — соперник чересчур мотивирован. И самое главное, команда Гвардиолы банально лучше лондонских клубов.

Однако вполне можно поверить в то, что смелый «Брайтон» проиграет, но при этом сможет забить.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.32.