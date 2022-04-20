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    «Брайтон» отберет очки у «Ман Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз (к. 3.32) и ставки на чемпионат Англии 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Брайтон»
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    «Ман Сити» потерпел лишь одно поражение в 21-м предыдущем матче чемпионата Англии
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках перенесенного матча чемпионата Англии. Встреча пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Апреля 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» по-прежнему единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав в 31-м матче 74 очка. Правда, отрыв от «Ливерпуля» теперь составляет лишь одно очко.

    У «Ман Сити» на прошлой неделе было два непростых матча. В первом команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с мадридским «Атлетико» — 1:1. Этот результат позволил ей выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 1.19
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 18.00
  • Ставка
    •

    А в воскресенье «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в полуфинале Кубка Англии. Осталось ощущение, что «горожане» были не слишком настроены на эту игру. Это было заметно и по составу. Очевидно, что для Гвардиолы приоритетными остаются Лига чемпионов и борьба за титул в АПЛ.

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    • «Ман Сити» потерпел лишь одно поражение в 21-м предыдущем матче чемпионата Англии.

    «Брайтон»

    «Брайтон» находится на десятой строчке после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

    Команда Грэма Поттера мощно провела первую половину апреля. В начале месяца ей удалось сыграть вничью с «Норвичем» и одержать победу над «Арсеналом».

    А в минувшую субботу «Брайтон» выиграл на выезде у «Тоттенхэма» (1:0) благодаря голу Леандро Троссара на последних минутах.

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    «Брайтон» не смог забить только в одном из десяти предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 7.00, а победу «Брайтона» — за 16.00.

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    «Брайтон» здорово провел недавние матчи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», максимально эффективно воспользовавшись из слабостями.

    Разумеется, от «Ман Сити» подобных подарков гости не получат — соперник чересчур мотивирован. И самое главное, команда Гвардиолы банально лучше лондонских клубов.

    Однако вполне можно поверить в то, что смелый «Брайтон» проиграет, но при этом сможет забить.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.32.

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    «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Брайтон» отберет очки у «Ман Сити»?
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