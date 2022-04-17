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    Обойдет ли «Вест Хэм» «МЮ» и «Арсенал»?

    «Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз (к. 2.15), ставки на футбол, АПЛ, 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Бернли»
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    «Вест Хэм» идет на седьмой строчке
    В матче 33 тура чемпионата Англии «Вест Хэм» примет «Бернли» на «Лондон Стэдиум». Поединок назначен на 17 апреля 16:15 мск. «Вест Хэм» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Апреля 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 16:15 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» ведут борьбу за еврокубковую зону и в данный момент занимают 7-е место в турнирной таблице набрав 51 очко.

    Опережающие их «Тоттенхэм» имеет отрыв всего в шесть баллов, тогда как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» — в три.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Бёрнли

  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
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    За последние 12 игр во всех турнирах «Вест Хэм» 2 раза сыграл вничью, 5 раз смог одержать победы и 5 раз терпел поражения.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем туре АПЛ лондонцы потерпели поражение от «Брентфорда» (0:2), но затем вышли в полуфинал Лиги Европы, разгромив «Лион» (3:0) на выезде.

    «Бернли»

    «Бернли» занимает третье с конца место в турнирной таблице АПЛ после 30 сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь 24 очка.

    Похоже, все идет к тому, что в следующем сезоне «Бернли» не будет среди участников элитного дивизиона.

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    • В этом году команда Шона Дайча слабо проводит вторую часть чемпионата — обычно, она как раз в это время регулярно набирает очки, но сейчас все наоборот.

    В последних шести поединках клуб потерпел пять поражений при одной победе в предпоследнем туре — у «Эвертона» (3:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    «Вест Хэм» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Вест Хэм» «МЮ» и «Арсенал»?
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