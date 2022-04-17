«Вест Хэм»
«Молотобойцы» ведут борьбу за еврокубковую зону и в данный момент занимают 7-е место в турнирной таблице набрав 51 очко.
Опережающие их «Тоттенхэм» имеет отрыв всего в шесть баллов, тогда как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» — в три.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Бёрнли
За последние 12 игр во всех турнирах «Вест Хэм» 2 раза сыграл вничью, 5 раз смог одержать победы и 5 раз терпел поражения.
В последнем туре АПЛ лондонцы потерпели поражение от «Брентфорда» (0:2), но затем вышли в полуфинал Лиги Европы, разгромив «Лион» (3:0) на выезде.
«Бернли»
«Бернли» занимает третье с конца место в турнирной таблице АПЛ после 30 сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь 24 очка.
Похоже, все идет к тому, что в следующем сезоне «Бернли» не будет среди участников элитного дивизиона.
В этом году команда Шона Дайча слабо проводит вторую часть чемпионата — обычно, она как раз в это время регулярно набирает очки, но сейчас все наоборот.
В последних шести поединках клуб потерпел пять поражений при одной победе в предпоследнем туре — у «Эвертона» (3:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.