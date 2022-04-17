«Унион» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:30 мск. «Унион» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» борется за выход в еврокубки. Команда занимает 7 место, но от шестого отстает только по дополнительным показателям.

Команда имеет заметные проблемы с реализацией. В 29 матчах берлинцы забили только 38 раз.

Коэффициенты матча Унион — Айнтрахт Ф 1 2.08 X 3.35 2 3.70 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Унион» одержал важнейшую победу. В дерби с «Гертой» команда проявила свои лучшие качества (1:4).

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Против франкфуртцев команда играет неудачно. Три поражения при одной победе в пяти последних матчах лишь подтверждают сей тезис.

«Айнтрахт» Ф

Франкфуртцы на днях сотворили суперсенсацию в 1/4 финала Лиги Европы команда на выезде одолела «Барселону» (2:3).

Вообще, «Айнтрахт» Ф борется за выход в еврокубки. Однако нынешнее 9 место не дает такой возможности, да и отставание от 6 места составляет 5 очков.

В предыдущем туре «Айнтрахт» Ф потерпел поражение. Дома команда уступила «Фрайбургу» (1:2).

Команда забивает и пропускает с одинаковой частотой. Разница мячей (40:40) это лишь подтверждает.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Айнтрахт» Ф — за 3.40.

«Унион» добыл две победы в двух последних матчах .

«Айнтрахт» Ф еще не потерял надежд занять место в первой шестерке.

Обе команды борются за выход в еврокубки, и наверняка будут искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.