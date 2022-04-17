«Унион»
«Унион» борется за выход в еврокубки. Команда занимает 7 место, но от шестого отстает только по дополнительным показателям.
Команда имеет заметные проблемы с реализацией. В 29 матчах берлинцы забили только 38 раз.
Коэффициенты матча Унион — Айнтрахт Ф
В предыдущем туре чемпионата «Унион» одержал важнейшую победу. В дерби с «Гертой» команда проявила свои лучшие качества (1:4).
Против франкфуртцев команда играет неудачно. Три поражения при одной победе в пяти последних матчах лишь подтверждают сей тезис.
«Айнтрахт» Ф
Франкфуртцы на днях сотворили суперсенсацию в 1/4 финала Лиги Европы команда на выезде одолела «Барселону» (2:3).
Вообще, «Айнтрахт» Ф борется за выход в еврокубки. Однако нынешнее 9 место не дает такой возможности, да и отставание от 6 места составляет 5 очков.
В предыдущем туре «Айнтрахт» Ф потерпел поражение. Дома команда уступила «Фрайбургу» (1:2).
Команда забивает и пропускает с одинаковой частотой. Разница мячей (40:40) это лишь подтверждает.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Айнтрахт» Ф — за 3.40.
«Унион»
«Айнтрахт» Ф еще не потерял надежд занять место в первой шестерке.
Обе команды борются за выход в еврокубки, и наверняка будут искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.