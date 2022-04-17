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    Голевой бартер по-берлински заказывали?!

    «Унион» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Бундеслига, 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Айнтрахт» Ф
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    Филип Костич
    «Унион» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:30 мск. «Унион» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Апреля 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 18:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Унион»

    «Унион» борется за выход в еврокубки. Команда занимает 7 место, но от шестого отстает только по дополнительным показателям.

    Команда имеет заметные проблемы с реализацией. В 29 матчах берлинцы забили только 38 раз.

    Коэффициенты матча Унион — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Унион» одержал важнейшую победу. В дерби с «Гертой» команда проявила свои лучшие качества (1:4).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Против франкфуртцев команда играет неудачно. Три поражения при одной победе в пяти последних матчах лишь подтверждают сей тезис.

    «Айнтрахт» Ф

    Франкфуртцы на днях сотворили суперсенсацию в 1/4 финала Лиги Европы команда на выезде одолела «Барселону» (2:3).

    Вообще, «Айнтрахт» Ф борется за выход в еврокубки. Однако нынешнее 9 место не дает такой возможности, да и отставание от 6 места составляет 5 очков.

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    • В предыдущем туре «Айнтрахт» Ф потерпел поражение. Дома команда уступила «Фрайбургу» (1:2).

    Команда забивает и пропускает с одинаковой частотой. Разница мячей (40:40) это лишь подтверждает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Айнтрахт» Ф — за 3.40.

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    «Унион» добыл две победы в двух последних матчах.

    «Айнтрахт» Ф еще не потерял надежд занять место в первой шестерке.

    Обе команды борются за выход в еврокубки, и наверняка будут искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Унион» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Голевой бартер по-берлински заказывали?!
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