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    Нижегородцы не справятся с «Химками»

    «Нижний Новгород» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.82) на футбол, РПЛ, 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Химки»
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    Артур Нигматуллин
    «Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Апреля 2022 года
    Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •  Нижний Новгород 19:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Нижний Новгород»

    Команда Александра Кержакова сражается за выживание. Сейчас нижегородцы занимают 11 место в таблице.

    Лидер атак «Нижнего Новгорода» Николай Калинский забил 6 мячей. Атака вообще у команды проблемная: всего забитых 22 гола.

    Коэффициенты матча Нижний Новгород — Химки

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
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    Предыдущий тур для нижегородцев сложился неудачно. Дома команда минимально уступила «Динамо».

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Матчи против «Химок» для команды складываются весьма успешно. Из пяти последних очных поединков команда дважды победила при трех поражениях.

    «Химки»

    Эта команда борется за сохранение прописки в элите. Однако на текущий момент «Химки» занимают лишь 13 место в турнирной таблице.

    Главным бичом химкинцев является ненадежная оборона. Команда пропустила уже слишком много — 41 мяч.

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    • Да и вообще, нынешняя весна складывается для команды довольно позитивно. Сергею Юрану удалось наладить микроклимат в коллективе.

    Вот и минувший тур «Химки» может записать себе в актив. Дома команда Юрана не оставила шансов ЦСКА (4:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 2.82, на ничью за 3.24, а на «Нижний Новгород» — за 2.84.

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    «Нижний Новгород» испытывает трудности с реализацией.

    Весной «Химки» выглядят весьма прилично.

    Химкинцы имеют трехматчевую победную серию, которую вполне могут продлить. Наши прогноз и ставка — Победа «Химок» с коэффициентом 2.82.

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    «Нижний Новгород» — «Химки»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Нижегородцы не справятся с «Химками»
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