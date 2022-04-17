«Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

Команда Александра Кержакова сражается за выживание. Сейчас нижегородцы занимают 11 место в таблице.

Лидер атак «Нижнего Новгорода» Николай Калинский забил 6 мячей. Атака вообще у команды проблемная: всего забитых 22 гола.

Коэффициенты матча Нижний Новгород — Химки 1 2.75 X 3.10 2 2.70 Ставка

Предыдущий тур для нижегородцев сложился неудачно. Дома команда минимально уступила «Динамо».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Матчи против «Химок» для команды складываются весьма успешно. Из пяти последних очных поединков команда дважды победила при трех поражениях.

«Химки»

Эта команда борется за сохранение прописки в элите. Однако на текущий момент «Химки» занимают лишь 13 место в турнирной таблице.

Главным бичом химкинцев является ненадежная оборона. Команда пропустила уже слишком много — 41 мяч.

Да и вообще, нынешняя весна складывается для команды довольно позитивно. Сергею Юрану удалось наладить микроклимат в коллективе.

Вот и минувший тур «Химки» может записать себе в актив. Дома команда Юрана не оставила шансов ЦСКА (4:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 2.82, на ничью за 3.24, а на «Нижний Новгород» — за 2.84.

«Нижний Новгород» испытывает трудности с реализацией.

Весной «Химки» выглядят весьма прилично .

Химкинцы имеют трехматчевую победную серию, которую вполне могут продлить. Наши прогноз и ставка — Победа «Химок» с коэффициентом 2.82.