ПАОК сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1/4 финала Лиги конференций. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. ПАОК — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

Греки нестабильны, причем как в плане игры, так и результатов. В чемпионате Греции ПАОК не дает реальной конкуренции «Олимпиакосу».

Минувший тур своего чемпионата ПАОК вряд ли может занести себе в актив. Команда уступила «Панатинаикосу» (2:1).

Коэффициенты матча ПАОК — Марсель 1 3.20 X 3.35 2 2.25 Ставка

В своем чемпионате ПАОК наверняка останется вторым. А вот в Лиге конференций есть все шансы пройти как можно дальше.

Все прогнозы на футбол

Вот только поражение в первом матче (2:1) не оставляет грекам ничего иного, кроме как активно атаковать с первых минут встречи.

«Марсель»

«Марсель» не зря видится одним самых рейтинговых клубов Лиги конференций. Французы уже сделали один шаг к полуфиналу, обыграв ПАОК (2:1) в первом матче.

В минувшем туре своего чемпионата «Марсель» также добыл викторию. Дома команда нанесла поражение «Монпелье» (2:0).

Марсельцы явно не планируют играть на удержание. Класс команды и подбор игроков позволяет французам действовать с позиции силы.

В атаке до сих пор блистает Димитри Пайе. Опытнейший игрок полезен как в пане реализации, так и вообще, в плане созидания как такового.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.25, на ничью за 3.30, а на ПАОК — за 3.30.

Греки в последних матчах не выглядят цельным коллективом.

«Марсель» банально сильнее , что и продемонстрирует с первых минут.

Класс французов банально выше, и даже виктория в первой встрече никак их не расхолодит. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.