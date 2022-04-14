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    ПАОК — «Марсель». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги конференций 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Марсель»
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    Димитри Пайе
    ПАОК сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1/4 финала Лиги конференций. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. ПАОК — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 22:00 Марсель Марсель
  • Лига конференций. 1/4 финала
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    ПАОК

    Греки нестабильны, причем как в плане игры, так и результатов. В чемпионате Греции ПАОК не дает реальной конкуренции «Олимпиакосу».

    Минувший тур своего чемпионата ПАОК вряд ли может занести себе в актив. Команда уступила «Панатинаикосу» (2:1).

    Коэффициенты матча ПАОК — Марсель

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
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    В своем чемпионате ПАОК наверняка останется вторым. А вот в Лиге конференций есть все шансы пройти как можно дальше.

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    Вот только поражение в первом матче (2:1) не оставляет грекам ничего иного, кроме как активно атаковать с первых минут встречи.

    «Марсель»

    «Марсель» не зря видится одним самых рейтинговых клубов Лиги конференций. Французы уже сделали один шаг к полуфиналу, обыграв ПАОК (2:1) в первом матче.

    В минувшем туре своего чемпионата «Марсель» также добыл викторию. Дома команда нанесла поражение «Монпелье» (2:0).

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    • Марсельцы явно не планируют играть на удержание. Класс команды и подбор игроков позволяет французам действовать с позиции силы.

    В атаке до сих пор блистает Димитри Пайе. Опытнейший игрок полезен как в пане реализации, так и вообще, в плане созидания как такового.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.25, на ничью за 3.30, а на ПАОК — за 3.30.

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    Греки в последних матчах не выглядят цельным коллективом.

    «Марсель» банально сильнее, что и продемонстрирует с первых минут.

    Класс французов банально выше, и даже виктория в первой встрече никак их не расхолодит. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ПАОК — «Марсель»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен в Салониках?
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