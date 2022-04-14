«ПАОК» на своём поле сыграет против «Марселя» в рамках ответного матча Лиги Конференций. Поединок состоится 14 апреля, начало — 22:00 (мск). «ПАОК» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПАОК»

«Черно-белые» в чемпионате Греции идут на второй строчке турнирной таблицы набрав 59 очков за 29 матчей. Отставание от лидера турнира «Олимпиакоса» составляет целых 11 баллов.

В 1/8 плей-оффа Лиги конференций клуб из Греции дважды выиграл у бельгийского «Гента» — 1:0 дома и 2:1 в гостях.

Коэффициенты матча ПАОК — Марсель 1 3.25 X 3.35 2 2.25 Ставка

А вот уже в 1/4 в первом матче против «Марселя» «ПАОК» выглядел совсем неуверенно. В первом тайме «черно-белые» ни разу в створ ворот даже не ударили, а во втором из-за того, что французы начали более открытую игру, греки смогли забить один гол.

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В чемпионате Греции на прошлых выходных «черно-белые» должны были играть важный матч против «Олимпиакоса», но он был перенесен.

«Марсель»

«Бело-голубые» проводят отличный сезон и занимают вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции набрав 59 очков и уступают только безусловному лидеру «ПСЖ», который оторвался от них на 12 баллов.

В 1/8 финала Лиги Конференций «Марсель» играл против «Базеля». И здесь команда Хорхе Сампаоли выиграла оба матча — в обоих случаях 2:1.

В первом матче против «ПАОКА» на «Велодроме» сильнее были «бело-голубые» опять таки со счётом — 2:1. В первом тайме французы имели серьезный перевес и заслуженно ушли на перерыв с форой в два гола, авторами которых стали Жерсон и Димитри Пайет.

«Марсель» на этих выходных провел домашний матч чемпионата Франции против «Монпелье» и победил в нём — 2:0.

Прогноз и ставка

На победу «ПАОКА» в этом матче можно поставить за 3.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Марселя» — за 2.36.

Прогноз — Победная серия «Марселя» в Лиге Конференций составляет пять матчей. В этом поединке французы хоть и играют на выезде, но все равно являются фаворитами встречи у которых хороший состав и слаженно построена игра, поэтому и в этом матче «бело-голубые» одержат победу.

Ставка — Победа «Марселя» за 2.36.